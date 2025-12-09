自由電子報
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

少子化》全球生育率台灣最低 政府推「好孕方案」建友善婚育環境

2025/12/09 11:22

台灣少子化嚴重，政府早已將此定調為「國安問題」，未來將成立「兒少及家庭支持署」，增加對兒少健康與福利，給父母無後顧之憂的生養環境；圖為情境照。（圖取自freepik）

台灣少子化嚴重，政府早已將此定調為「國安問題」，未來將成立「兒少及家庭支持署」，增加對兒少健康與福利，給父母無後顧之憂的生養環境；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕台灣新生兒的啼哭聲愈來愈稀少，少子女化已成國家永續重大危機。引述自聯合國人口數據的《2024世界生育率》顯示，全球平均生育率跌至每名婦女生育2.2名孩子，遠低於1990年的3.3名。聯合國警告，有超過1/10的國家生育率已斷崖式下降到1.4以下，包含台灣、南韓、新加坡、中國等地，甚至跌破1.0大關，長久以往將導致人口急速萎縮與高齡化加劇。

面對少子女化威脅，政府早已將此定調為「國安問題」。為此，總統賴清德宣布成立「兒少及家庭支持署」，增加兒少健康與福利，希望將危機變轉機。政府未來4年將投入135.6億元，續推「優化兒童醫療照顧第二期計畫」，提升兒童醫療照護量能，並由衛福部成立「兒少及家庭支持署」，作為照顧兒少專責單位。

未來兒家署將整合兒少健康、預防保健、早年兒童發展、福利等業務，2025年底前提出組織法修法草案。再搭配已實施的提升生育政策，例如，「青年婚育租屋協助」、「育嬰留停照顧」等，政府希望能從鼓勵生育一路到嬰兒出生後的健康 促進，建立「一條龍式」的照顧，期望給父母無後顧之憂，提供更友善的婚育環境。

針對少子女化威脅，自由健康網更進一步蒐集包括台灣與各國提升生育率的做法，以下是台灣的做法：

中央加碼推「好孕3方案」提高生育意願

《2024世界生育率》指出，台灣在1994年時，每名婦女生育1.77名孩子，到了2024年則跌到0.86名孩子，預計到2054年可以上升到1.1名孩子。雖然有所提升，不過相比於全球平均生育每名婦女生育2.2名孩子，仍有距離。

為了讓讓年輕人「生得起、養得好、育得安心」，行政院加碼推出好孕3方案，包括：「擴大生育補助」、「試管嬰兒補助方案3.0」及「醫療性生育保存補助試辦」，進一步為婚育家庭增福利，同時讓不孕症夫妻或幫助癌症患者取精卵補助，讓他們也享有育兒機會。

政府推出「好孕3方案」，涵蓋孕前、懷胎及醫療保存3大面向：

1.擴大生育補助方案，115年1月1日起

●適用對象：參加社會保險的本國籍女性（含與本國人結婚之外籍配偶）及未參加社會保險的新生兒母親。

●補助金額：每胎10萬元，雙胞胎或多胞胎按比例增加。

●申請方式：勞保、公保、農保等可合併申請；未參加者可透過戶政事務所「一站式服務」或網路郵寄申請，簡化流程。

2.不孕症試管嬰兒補助3.0，從114年11月1日起

●各胎首次申請：受補助者未滿39歲，補助金額最高15萬元；39歲至未滿45歲最高13萬元。

●各胎第2、3次申請：受補助者未滿39歲，補助金額最高10萬元；39歲至未滿45歲最高8萬元。

●各胎第4-6次申請：受補助者未滿40歲，補助金額最高6萬元；40歲至未滿45歲只補助前3次。

●低收及中低收入戶不分年齡及胎次，均補助15萬元。

●受補助者未滿39歲，每次最多植入1個胚胎；受補助者39歲至未滿45歲，每次最多植入2個胚胎。

3.醫療性生育保存補助試辦方案，從114年9月1日起

●適用對象：針對具我國國籍之18歲至40歲乳癌或血液癌（包括白血病、淋巴癌或多發性骨髓瘤）患者。

●補助項目與金額：女性取卵療程，每次補助上限7萬元；男性取精處置保存。每次補助上限8千元。

●限制：每位病友最多補助2次療程。

雖然，聯合國預測未來30年生育率回升的可能性較低，即使少子化的轉機不會一夕之間就到來，面對人口挑戰，台灣仍必須有面對挑戰的勇氣。

