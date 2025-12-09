自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

突破性尿液檢測！ 新研究透過DNA評估膀胱癌階段

2025/12/09 11:14

研究發現，檢測尿液中的遊離DNA（cfDNA）片段，可以準確識別並評估膀胱癌的階段。圖為示意圖。（擷自shutterstock）

研究發現，檢測尿液中的遊離DNA（cfDNA）片段，可以準確識別並評估膀胱癌的階段。圖為示意圖。（擷自shutterstock）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕西班牙1項新研究發現，檢測尿液中的遊離DNA（cfDNA）片段，可以準確識別並評估膀胱癌的階段。此研究發表在《分子診斷》期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，目前膀胱癌診斷主要依賴侵入性強且昂貴的檢查方法，例如膀胱鏡檢查。對此西班牙瓦倫西亞拉菲醫院（Hospital La Fe）健康研究所的研究團隊，決定探索對患者更友善的選擇。他們檢測156名膀胱癌患者和79名匹配對照者的尿液，並利用即時PCR技術評估了來自5個基因（ACTB、AR、MYC、BCAS1和STOX1）的cfDNA片段的數量和完整性（長短片段與大小分佈）。

研究團隊發現，MYC基因的小片段可能成為診斷膀胱癌的關鍵，因為它在識別肌層浸潤性膀胱癌方面表現出極佳的特異性 （97%） 和預測價值 （88%）。

研究團隊也發現，ACTB基因的大片段與小片段的比例，以及AR基因的小片段，會隨著膀胱癌的嚴重程度增加。這些變化表明它們可能是可靠的分期生物標記物，可能對於識別膀胱癌的復發具有重要意義。

研究團隊表示，此研究是首個全面評估膀胱癌大多數階段尿液中cfDNA片段化和完整性的研究之一，為侵入性診斷提供1種及時且實用的替代方案。

研究團隊強調，此研究讓人們離未來透過簡單尿液檢測診斷和監測膀胱癌的目標更近了一步，有望改善患者的舒適度和治療效果。

