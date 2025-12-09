優化兒童醫療照護計畫成果發表會 馬公第一衛生所與周明和診所獲獎

馬公第一衛生所，獲頒幼兒專責醫師績優院所。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕衛生福利部在張榮發基金會國際會議中心舉辦「優化兒童醫療照護計畫成果發表會」，邀集中央部會、地方政府、醫療院所及協力機構，共同呈現兒童健康照護推動上的重要成果。澎湖「馬公第一衛生所」及「周明河小兒科診所」在幼兒專責醫師制度中成效亮眼，獲頒「幼兒專責醫師績優院所」。

衛生局長陳淑娟表示，幼兒專責醫師制度透過跨院所合作、遠距醫療串接、專業人力培訓與臨床支持機制，強化兒少在偏鄉、離島與資源不足地區的就醫品質，跨域照護整合及特需兒少醫療支持，提升本縣兒童醫療服務的可近性與連續性，並展現兒童醫療照護持續優化的成果。象徵離島醫療體系在有限資源下仍展現高效率與專業投入，成為離島醫療的優良示範。

此次發表會中，核心醫院計畫、重點醫院計畫、幼兒專責醫師制度計畫、特需兒少視覺復能中心、兒童困難診斷疾病平台，以及兒童困難取得之臨床必要藥品及醫材調度中心等多項計畫分享多項重要進展，成果分享經驗包括「兒童困難診斷疾病平台」協助縮短罕病與疑難疾病之診斷時間。

「兒童困難取得臨床必要藥品及醫材調度中心」透過跨院網絡快速媒合急需品項，確保孩童用藥不中斷；「特需兒少視覺復能中心」在視覺障礙兒少早療介入與復能成效上的最新成果。發表會強化了中央、地方及醫療端的交流，未來將持續推動資源整合、擴大服務量能，讓每一位兒少都能在完善、安全且公平的醫療環境中成長。

優化兒童醫療照護計畫成果發表會，澎湖縣表現優異。（澎湖縣政府衛生局提供）

