被好友絕交、被家人趕出門 愛滋歧視仍在台灣上演

今年新增愛滋病個案預估將低於900例，創22年新低，羅一鈞（右5）呼籲打破社會對愛滋偏見與迷思。（資料照）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台灣懷愛協會投入愛滋病篩檢與防治25年，主任李夢萍輔導病例超過千人，她坦言照護過最小個案年僅13歲，也愈來愈多是青少年個案，他們在性知識不足下透過網路交友，發生無套性行為感染，飽受歧視、甚至被家庭拋棄，在輔導後接受治療、規則用藥，達到測不到病毒、不具傳染力（U=U），不少人也能成家立業，擁有自己的孩子。

李夢萍說，許多人誤解感染愛滋病會導致個人能力衰退，但事實上，他們依然能正常生活、持續學業、在工作崗位上發光發熱，甚至出國就學就業，功成名就。

請繼續往下閱讀...

一名患者就分享，大學時感染愛滋病後，勇敢告訴「換帖」好友，卻換來絕交下場，也被家人背棄，罵他丟人現眼，離家後在社工協助租屋、就學與打工，後來做生意成功，雖未能成家，但現在每年認養育幼院多名孩童，彌補與家人失聯的缺憾。

李夢萍強調，愛滋病對免疫力的傷害，就像糖尿病、高血壓等慢性病一樣，可吃藥可控制，也有事前及事後預防用藥。確診愛滋病個案經規則用藥1到3年，有8成以上患者能將體內病毒量降到驗不到，不具傳染性，能過正常生活，也能生兒育女。

中國醫藥大學附設醫院感染管理中心副院長、兒童感染科醫師黃高彬指出，愛滋病初期症狀不明顯，常僅有發燒、喉嚨痛、倦怠等像感冒的表現，且有3個月的空窗期，曾有青少年無套性行為後，感覺怪異，就醫篩檢發現有愛滋病、梅毒、淋病等性病，他呼籲定期篩檢不僅是保護自己，也是保護伴侶與家庭。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法