愛滋病例跌破900人 專家示警：梅毒恐成愛滋病「敲門磚」

衛生局提供免費愛滋篩檢服務、家用自我檢測試劑等，皆能在不暴露身分的情況下完成檢查。（台中市政府提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕愛滋病已不再是不治之症，台灣防治愛滋有成，今年新增病例更跌破900人，創22年新低，主要歸功於有效預防性投藥（PrEP）、事後預防性投藥（PEP）及U=U（測不到病毒=不具傳染力）等措施，但青少年罹患性病大幅增加，尤其罹患梅毒，會使感染愛滋病的風險增加至20倍，恐成為防疫的威脅。

疾病管制署統計，全國約有3萬6000多名愛滋病患者，其中5到14歲有13人；15到24歲有約2400人；25到34歲有8600多人，35到49歲則有6800多人，8成是性行為感染，主要與無套性行為與網路交友有關。

請繼續往下閱讀...

梅毒確診個案過去10年來，每年從7000多人增長到逼近萬人，年輕族群15-24歲通報個案仍然上升，梅毒是由「梅毒螺旋體」引起的性傳染病，與愛滋病相同，大多透過性行為傳染，梅毒對免疫力破壞力相當大，恐成為愛滋病的敲門磚。

台灣懷愛協會長年投入愛滋病篩檢與防治25年，主任李夢萍輔導病例超過千人，她指出，隨著愛滋病新增病例減少，今年協會篩檢537人，未篩出愛滋病患者，卻驗出87名梅毒患者，且集中在20到35歲。

李夢萍說，梅毒感染原因包括無套性行為、對性對象背景不熟悉、個人衛生習慣不佳，免疫力不好也可能增加風險，與愛滋病原因極為相似。部分受感染的人可能沒有特定或明顯病徵，想了解是否感染，她建議一生至少進行一次愛滋病及性病篩檢。

李夢萍坦言，愛滋病防治挑戰是那些不認為自己有感染風險、不篩檢的「黑數」，包括自認單純的異性戀男性、女性，以及防疫宣導過度集中於同志、性工作者、毒癮者等特定族群，忽略了只要有不安全性行為，任何人都面臨同樣風險的事實，篩檢率低，形成防疫缺口。

疾管署署長羅一鈞指出，目前台灣愛滋防治成效指標達到「92-96-95」，包括92%感染者知道自己感染、96%已知感染者接受治療、95%治療者成功抑制病毒量，仍有約8%的人不知道自己感染，集中在較年輕的族群，是未來的防疫重要任務。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法