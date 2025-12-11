自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》70歲健康力要靠中年打底 營養師：它比地中海飲食優

2025/12/11 08:36

步入中年後，要力行健康飲食指數（AHE），營養師林俐岑指出，要將果汁排除在水果之外，嚴格區分紅肉與白肉、強調脂肪的品質；圖為情境照。（圖取自freepik）

步入中年後，要力行健康飲食指數（AHE），營養師林俐岑指出，要將果汁排除在水果之外，嚴格區分紅肉與白肉、強調脂肪的品質；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕活到70歲，沒有慢性疾病、認知功能好、身體功能也正常，最重要的是心理健康狀態良好，營養師林俐岑指出，步入中年後，要力行健康飲食指數（AHE），也就是吃完整的植物性食物，選擇好的脂肪，並嚴格限制加工肉品與含糖飲料。

林俐岑在臉書專頁「林俐岑營養師的小天地」指出，在8種飲食模式中（健康飲食指數、地中海飲食、​得舒飲食、MIND飲食、健康植物性飲食指數、行星健康飲食指數、飲食炎症模式、高胰島素血症飲食指數），其中健康飲食指數（AHEI-2010）在70歲時達到「健康老化」的機率比得分最低者高出86%。

林俐岑說，AHEI-2010的核心評分標準（滿分110分），​該指數包含11個評分項目，每個項目最高10分，總分越高代表飲食越健康。其特點是明確區分了「好」與「壞」的脂肪及碳水化合物。

●鼓勵多攝取的項目：
1.蔬菜：強調多樣化，但不包含馬鈴薯和油炸蔬菜。
2.水果：強調攝取完整水果，不包含果汁。
3.​全穀物：如糙米、燕麥、全麥麵包等。
4.堅果與豆類：植物性蛋白與健康油脂的重要來源。
5.長鏈Omega-3脂肪酸：主要來自魚類（DHA 與 EPA）。
6.不飽和脂肪酸：植物性好油取代飽和脂肪。

​●建議少攝取的項目：
1.含糖飲料與果汁：AHEI特別將果汁歸類為需限制的含糖飲品，這一點與許多傳統飲食建議不同。
2.紅肉與加工肉品：如牛肉、豬肉、香腸、培根等。
3.反式脂肪：主要存在於部分加工食品與烘焙製品中。
4.鈉（鹽分）：攝取量越低得分越高。

●適量攝取的項目：
酒精：這是一個較特殊的指標。AHEI-2010依據流行病學數據，認為「適量飲酒」（通常定義為女性每日0.5-1.5份，男性 0.5-2.0 份）比「完全不喝」或「過量飲酒」得分更高，因為適量飲酒在部分研究中顯示與較低的心血管風險相關。

林俐岑認為，AHEI-2010之所以擊敗地中海飲食（aMED）和得舒飲食（DASH）成為預測健康老化的冠軍，可能是因為它對特定食物類別的定義更為嚴格，例如將果汁排除在水果之外、嚴格區分紅肉與白肉、強調脂肪的品質。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中