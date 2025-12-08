自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

北醫楓杏醫療澎湖離島義診 明年擴大進行家訪

2025/12/08 19:28

北醫楓杏醫療服務隊與馬公市長黃健忠敲定明年合作計畫與行程。（馬公市公所提供）

北醫楓杏醫療服務隊與馬公市長黃健忠敲定明年合作計畫與行程。（馬公市公所提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕台北醫學大學楓杏澎湖醫療服務隊，今（8）日由領隊老師李逸亭率領大隊長黃鈵棋、副大隊長邱子騰等人，前往馬公市公所拜會市長黃健忠，就明年離島義診、家訪及社區衛教等合作計畫進行溝通與研商。與會人員尚包括馬公樂齡學習中心執行長張書瑜及市公所承辦人員呂美雲，雙方就服務範圍與未來方向交換意見，為新年度合作奠定基礎。

黃健忠表示，北醫楓杏醫療團隊自2023年起與市公所攜手推動離島醫療服務，3年來風雨無阻登島義診、深入家訪，對虎井、桶盤居民而言已成為重要的健康依靠。2026年將邁入合作第4年，市公所除持續支援虎井義診外，亦預計於風櫃社區規劃義診服務並新增家訪據點，由北醫天人菊團隊協助進行澎南地區獨居長者訪視，讓醫療關懷更全面，服務更貼近社區實際需求。

在機構與長照服務部分，雙方預計延續於惠民啟智中心、樂朋家園、慢飛天使服務協會及澎湖老人之家推動衛教宣導，並研擬評估新增四季常照為服務據點的可行性。課程方向將以物理治療、養生果汁製作及防癌講座等健康促進內容為主。另方面北醫楓杏醫療服務隊也將持續推動義剪公益服務，初步規劃於四季常照辦理，邀集各地專業美髮志工共同參與，展現「醫療與關懷並行」的服務精神。

黃健忠表示，馬公市公所將持續扮演資源整合與行政協調角色，協助醫療團隊順利推展服務，讓健康照護深入社區、延伸至離島，攜手打造「健康城市、幸福家園」的宜居城市願景。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中