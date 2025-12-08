童年創傷增加慢性疾病風險 國衛院研究證實

〔中央社〕兒時所遭受的不當對待，不僅會在心裡烙下傷痕，更可能影響罹患慢性疾病風險。國衛院研究證實，重度憂鬱、偏頭痛、糖尿病、下背痛等疾病風險，都與兒時遭受的物理或精神等虐待有關。

「幸運的人用童年治癒一生，不幸的人用一生治癒童年」，國家衛生研究院神經及精神醫學研究中心副研究員級主治醫師林彥鋒說，團隊利用基因作為工具變項，針對5種童年創傷類型包括：情感虐待、情感忽視、身體虐待、身體忽視和性虐待，進行全基因組關聯分析。

請繼續往下閱讀...

團隊分析這些童年創傷與16種全球高疾病負擔疾病的關聯，發現與其中10種疾病存在顯著相關，包括焦慮症、心臟衰竭、腦出血、缺血性心臟病、下背痛、重度憂鬱症、偏頭痛、頸部疼痛、肺癌和第2型糖尿病。

他告訴記者，研究團隊並利用「孟德爾隨機化」等統計學方法，以期去除其他因子干擾、確定因果關係。結果發現，身體虐待會顯著增加重度憂鬱症風險，童年創傷也可能增加年齡相關聽力損失、下背痛和偏頭痛的風險，並縮短壽命。

研究團隊引用先前其他的研究顯示，在歐洲，童年不良經驗每年造成的經濟負擔高達5810億美元；在美國，每個童年創傷受害者的終身醫療成本估計達83萬美元。

他表示，流行病學研究常受到環境、社經地位或其他未知因素影響，較難確定因果關係，他和研究團隊首次進行系統性評估童年創傷對疾病負擔、醫療成本與壽命的因果效應，以統計方法避免混淆因子問題，成果登上頂尖精神醫學期刊分子精神醫學（Molecular Psychiatry）。

他並說明，社會應建立完善兒童保護機制，降低童年創傷的發生率；對已經受創的孩子，也要提供適當的支持和照護，才能減少長期對其健康的影響。

