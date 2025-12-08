自由電子報
健康 > 杏林動態

健康網》台灣SNQ認證更上一層樓 獲亞太醫療品質認可

2025/12/08 19:11

亞太醫療品質年會讓各國專家齊聚一堂，展現台灣的醫療實力。世界醫師會理事長 Jacqueline Kitulu（前排右二）也親臨會場與國內外專家交流。（生策會提供）

亞太醫療品質年會讓各國專家齊聚一堂，展現台灣的醫療實力。世界醫師會理事長 Jacqueline Kitulu（前排右二）也親臨會場與國內外專家交流。（生策會提供）

〔健康頻道／綜合報導〕在台灣推動28年的SNQ國家品質標章與國際健康照護成效評估聯盟（ICHOM）簽署合作協議。台灣原創的SNQ品質認證機制，正式成為ICHOM亞洲第一個合作夥伴。

衛福部醫事司司長劉越萍指出，SNQ和ICHOM的合作，代表台灣原創醫療品質認證機制與國際接軌。

自1998年創立至今，SNQ已完成超過2900件跨領域認證，涵蓋特色醫療、醫事服務、管理、護理、長照與社區服務等。SNQ匯聚百位以上醫界專家，以「結構→過程→結果」三階段制度嚴格把關，參賽團隊自我要求與國際標竿數據對齊，從中選出代表亞洲水準第一的銀獎、全球水準第一的金獎。

劉越萍認為，透過亞太醫療品質年會，全球一流醫界專家齊聚，包括美國《Newsweek》全球最佳醫院評比委員會主席貝茲（David Bates）、世界醫師會（WMA）與歐洲私立醫院聯盟、東京大學附設醫院、新加坡綜合醫院等，讓世界看到台灣醫療品質水準，更是提供跨國交流洞見的重要平台。

SNQ評審團總召集人陳維昭表示，台灣醫療28年來歷經SNQ國家品質標章機制，水準持續提高，與國際趨勢並進，透過此次合作，SNQ將已發展成熟的品質認證機制，更進一步結合ICHOM知名的PROMs（病人回報成果量測）標準，不但能提升台灣醫療品質的國際曝光度，SNQ的經驗與方法也能給更多國際醫療體系參考，在全球展現更大影響力。

28年來，台灣醫療團隊執行包括肝臟移植、胰臟癌手術、顱顏重建、心房顫動、重症照護，甚至罕見疾病基因治療等，共計16件經SNQ評選達到國際領先，成為全球醫療品質標竿，並促使多項治療流程納入教科書，改寫全球標準治療指引。

《Newsweek》全球最佳醫院評比委員會主席貝茲指出，AI的發展令人興奮，為醫療安全與品質帶來革命性改變，不僅有助提升照護水準，更能強化各項指標的量測能力。他並提到，《Newsweek》導入PROMs做全球最佳醫院評比，是因為該機制在國際間具公信力與領導地位，此次台灣SNQ與ICHOM合作，對雙方而言都是歷史性重要時刻。

