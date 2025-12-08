健康網》小煜與護理妻分手 教戰早療父母8種減壓法

小煜（右二）與護理師太太已協議分手，但照療特殊生本不易，發展遲緩兒童基金會提供8個方針，讓早療過程更順遂。（取自小煜IG）

〔健康頻道／綜合報導〕棒棒堂成員小煜（楊奇煜）8日宣布與結婚5年的圈外護理師太太言言離婚聲明，兩人育有一名早療特殊生，也突顯這對年輕夫妻對於照顧孩子，關係難免出現緊張。發展遲緩兒童基金會衛教資料表示，面對發展遲緩兒所需的教養、醫療、教育，常讓父母不知所措，承受著相當大的心理壓力及挫折感。

小煜曾獲得金鐘獎實境節目主持人獎，在頒獎台上，流淚激動說：「我想把這個獎獻給我的大兒子。我知道你長大的比較慢，你以後可能會遇到困難，也可能會遇到批評，但我都會陪著你，陪你一起長大，絕對不要放棄自己，我愛你。」

但這一席話，現在看起來，似乎是這對年輕夫妻最後溫情告白，但兩人還是走上分手之路。不過，小煜已發表聲明「只是換了一種讓彼此更舒服的方式陪伴彼此」，兩人也會共同照料孩子，以下是發展遲緩兒童基金會對有早療兒父母的建言：

1.改變自己的心態，打破「孩子的問題是我造成的」迷思：孩子的問題如同其他疾病一樣，每個家庭都有可能發生，因此不要感到羞愧，父母不要自責，唯有排除這種心態，父母才能有勇氣去面對。

2.不要一直找答案：發展遲緩兒的成因，很多是找不出問題的，所以在學習接受的過程中，要先放下找答案的執著。

3.接受並表達自己的感受：父母不要把自己埋藏在情緒的壓力鍋裡面。對於各種情緒感受，如憤怒、無助、震驚、悲傷、沮喪，父母絕對有出現這些情緒的權利，並且要以正確適當的方式表達出來。唯有父母的情緒能找到出口和抒發內心真正感受，情緒抒發後，才有平穩的新接受和協助孩子。

4.療育要先療自己的心，給自己時間做好心理準備：接受孩子發展遲緩是沒有一定的時間表的。如果不能馬上接受，不要強迫自己。人的理性和情感有時候無法一致，要給自己時間和空間，不要愧疚和焦慮。因為父母不一致的態度，反而給孩子困惑。真的不知道怎麼做時，父母要有勇氣去尋求專業人員協助。

5.不要當7-11，全年無休：照顧孩子是一個非常沉重的擔子，但是像7-11全年無休的投入，反而造成父母過度的負擔，甚至出現效率低落。父母要給自己空間，休息是為了走更遠的路。

6.父母要同心協力：父母要態度一致，是協助孩子成長的關鍵。面對孩子發展遲緩，父母更需要互助、互諒，一起去調整家庭的步調。若因為發展遲緩兒童破壞家庭和諧，甚至婚姻，最大的輸家就是孩子。

7.積極與專業人員合作與配合：找到自己可以信任的專業人員，與其一起討論，並提出自己的問題，讓專業人員釐清父母現在的需要與心情。千萬不要人云亦云地尋求過多專業協助，有時太多治療和建議，反而讓父母和孩子都混淆。

8.多參加家長團體，互相打氣：現在網路發達，家長間傳遞訊息快速，特別是一些治療模式或方法的介紹。但建議家長記住僅供參考，真正要做之前，還是要與信任的專業人員討論。

