自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 名人健康事

健康網》小煜與護理妻分手 教戰早療父母8種減壓法

2025/12/08 16:49

小煜（右二）與護理師太太已協議分手，但照療特殊生本不易，發展遲緩兒童基金會提供8個方針，讓早療過程更順遂。（取自小煜IG）

小煜（右二）與護理師太太已協議分手，但照療特殊生本不易，發展遲緩兒童基金會提供8個方針，讓早療過程更順遂。（取自小煜IG）

〔健康頻道／綜合報導〕棒棒堂成員小煜（楊奇煜）8日宣布與結婚5年的圈外護理師太太言言離婚聲明，兩人育有一名早療特殊生，也突顯這對年輕夫妻對於照顧孩子，關係難免出現緊張。發展遲緩兒童基金會衛教資料表示，面對發展遲緩兒所需的教養、醫療、教育，常讓父母不知所措，承受著相當大的心理壓力及挫折感。

小煜曾獲得金鐘獎實境節目主持人獎，在頒獎台上，流淚激動說：「我想把這個獎獻給我的大兒子。我知道你長大的比較慢，你以後可能會遇到困難，也可能會遇到批評，但我都會陪著你，陪你一起長大，絕對不要放棄自己，我愛你。」

但這一席話，現在看起來，似乎是這對年輕夫妻最後溫情告白，但兩人還是走上分手之路。不過，小煜已發表聲明「只是換了一種讓彼此更舒服的方式陪伴彼此」，兩人也會共同照料孩子，以下是發展遲緩兒童基金會對有早療兒父母的建言：

1.改變自己的心態，打破「孩子的問題是我造成的」迷思：孩子的問題如同其他疾病一樣，每個家庭都有可能發生，因此不要感到羞愧，父母不要自責，唯有排除這種心態，父母才能有勇氣去面對。

2.不要一直找答案：發展遲緩兒的成因，很多是找不出問題的，所以在學習接受的過程中，要先放下找答案的執著。

3.接受並表達自己的感受：父母不要把自己埋藏在情緒的壓力鍋裡面。對於各種情緒感受，如憤怒、無助、震驚、悲傷、沮喪，父母絕對有出現這些情緒的權利，並且要以正確適當的方式表達出來。唯有父母的情緒能找到出口和抒發內心真正感受，情緒抒發後，才有平穩的新接受和協助孩子。

4.療育要先療自己的心，給自己時間做好心理準備：接受孩子發展遲緩是沒有一定的時間表的。如果不能馬上接受，不要強迫自己。人的理性和情感有時候無法一致，要給自己時間和空間，不要愧疚和焦慮。因為父母不一致的態度，反而給孩子困惑。真的不知道怎麼做時，父母要有勇氣去尋求專業人員協助。

5.不要當7-11，全年無休：照顧孩子是一個非常沉重的擔子，但是像7-11全年無休的投入，反而造成父母過度的負擔，甚至出現效率低落。父母要給自己空間，休息是為了走更遠的路。

6.父母要同心協力：父母要態度一致，是協助孩子成長的關鍵。面對孩子發展遲緩，父母更需要互助、互諒，一起去調整家庭的步調。若因為發展遲緩兒童破壞家庭和諧，甚至婚姻，最大的輸家就是孩子。

7.積極與專業人員合作與配合：找到自己可以信任的專業人員，與其一起討論，並提出自己的問題，讓專業人員釐清父母現在的需要與心情。千萬不要人云亦云地尋求過多專業協助，有時太多治療和建議，反而讓父母和孩子都混淆。

8.多參加家長團體，互相打氣：現在網路發達，家長間傳遞訊息快速，特別是一些治療模式或方法的介紹。但建議家長記住僅供參考，真正要做之前，還是要與信任的專業人員討論。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中