健康 > 杏林動態

打造5星級行動醫療服務 台南市醫實現都會偏鄉醫療平權

2025/12/08 16:55

台南市立醫院通過健康台灣深耕計畫核定，將以智慧醫療打造5星級行動醫療服務。（記者王俊忠攝）

台南市立醫院通過健康台灣深耕計畫核定，將以智慧醫療打造5星級行動醫療服務。（記者王俊忠攝）

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市立醫院通過衛福部「健康台灣深耕計畫」核定，宣布啟動全方位智慧醫療與社區照護升級工程，將以「智慧醫療打造健康永續場域」為方向，涵蓋數位治理、臨床AI應用、跨院資料交換、遠距醫療模式、偏鄉醫養整合等多重點，大幅提升該院醫療效能、也讓偏鄉、長照族群與慢性病患者可獲得更即時、無縫接軌的照護，實現都會與偏鄉的醫療平權。

台南左鎮區衛生所長游琇茹、大內區衛生所長許玉瓊都肯定此計畫對提升社區健康與區域醫療均衡有重要意義，能把先進醫療設備帶進偏鄉，是地方弱勢、獨居老人們的福音。

台南市立醫院成立「數位發展部」，專責規劃AI導入、智慧醫療策略、資料治理與跨系統整合，並以既有認證HIMSS EMRAM 6 的智慧醫院為基礎，積極擘畫通過HIMSS EMRAM 7升級認證，也配合「智慧醫療 2.0」、遠距醫療與 FHIR 政策，以導入智慧科技醫療為核心，建構整合式智慧醫療系統，強化資料平台、臨床流程與決策支援。

同步優化醫療工作條件、降低醫護人員負荷；促進跨領域合作與智慧醫療人才培育；並以科技強化偏鄉照護、區域整合與大健康生態系建構，落實社會責任與醫療永續目標。

台南市立醫院通過健康台灣深耕計畫核定，將打造一輛智慧醫療ALL IN ONE巡迴車，搭載超音波、EKG等設備。（記者王俊忠攝）

台南市立醫院通過健康台灣深耕計畫核定，將打造一輛智慧醫療ALL IN ONE巡迴車，搭載超音波、EKG等設備。（記者王俊忠攝）

台南市立醫院院長蔡良敏表示，為讓醫療服務不侷限在院區，該院將打造1輛「智慧醫療 ALL IN ONE 巡迴車」，此巡迴車結合 5G、太陽能及冷氣系統，搭載超音波、EKG、X光、生理量測工具、五官鏡與 HIS 系統等設備，可提供門診診療、慢病管理、健康篩檢、長照銜接等行動式服務。

巡迴車同時導入「足跡系統」記錄疾病分布與服務歷程，使偏鄉、長照機構、社區據點都能享有如院內般完整的檢查與照護，真正實現醫療平權。

此外，跨團隊的智慧健康服務平台，串聯合作診所、長照機構、居家整合照護、社區健康營造單位，並導入AI健康風險預測模型、遠距照護模式與智慧白板、AI語音紀錄等技術，讓醫護能專注於照護病人，提升臨床效率、降低工作負荷。透過家戶主動觸及、在宅照護指引、慢病管理與社交處方推動，可完整串接「預防—照護—追蹤」的健康管理流程，打造永續且友善的社區健康環境。

左鎮區衛生所長游琇茹說，左鎮老年人比例很高、約有32%是高齡者，老人家外出看診，交通是主要問題，感謝市醫不僅願意到左鎮提供駐點巡迴醫療服務，未來還有智慧巡迴醫療車，對偏鄉居民、長輩是很大的福音；大內區衛生所長許玉瓊也說，偏鄉老人家很多獨居，就診很不方便，感謝市醫願意投資智慧醫療設備，提供偏鄉民眾更好的醫療服務。

