健康 > 名人健康事

連文彬辭世》培育無數心臟名醫 曾助成立肝病基金會

2025/12/08 16:14

台大內科教授連文彬辭世，不少後輩感謝他過去的教導與提攜。（資料照）

台大內科教授連文彬辭世，不少後輩感謝他過去的教導與提攜。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕台大內科教授連文彬於6日辭世，他是國內心臟醫學大師級人物，享耆壽99歲。不少後輩感謝他過去的教導與提攜，他同時也是好心肝基金會成立的重要推手之一，可以讓肝病的防治工作推廣到台灣的各個角落，守護民眾健康。

台大內科教授連文彬是國內心臟醫學權威，畢生奉獻醫療逾半世紀，是台灣心臟電生理領域的開創者，不僅推動心臟節律器植入技術，更奠定心臟電氣生理檢查在台灣的發展。他生前曾經長年擔任前總統李登輝的醫療小組召集人，服務時間長達逾12年。如今辭世的消息傳來，許多他曾指導過的學生們都深表懷念。

衛福部長石崇良表示，心情相當沉重，台灣許多知名的心臟專家，幾乎都出自連文彬門下，影響深遠。回憶起自己在台大醫院擔任住院醫師時，也曾接受連文彬教授的指導，他雖然後來未選擇走心臟科，至今仍記得當年受教的經驗，老師的教悔常存心中。

連文彬不只在心臟醫學的專業領域受到社會推崇，他更熱心公益。好心肝雜誌上曾經披露，基金會董事長許金川感謝連教授在30多年前引介2位企業家，才得以籌足基金會的設立資金，順利成立肝病防治學術基金會。

當時，許金川教授亟思籌設基金會以突破肝病防治之困境，獲得恩師宋瑞樓教授的首肯與鼓勵，但依法需1千萬元的設立基金，許教授向親友籌措許久才兩、三百萬元，停滯多時無進展。

「此時，連文彬教授介紹東帝士企業總裁陳由豪給我看病，陳由豪又介紹永豐餘集團總裁何壽川來看病。有一天，我在媒體上看到某基金會成立，贊助者中就有這兩位，經過一番天人交戰，鼓起勇氣請他們幫忙，兩位各慨捐500萬元，湊足創會基金。」許教授至今仍心心念念連教授及這兩位企業家的恩情，稱是基金會的貴人。

