打瘦瘦針不重訓 研究：恐「提早老10歲」

最新研究警告，使用GLP-1類減重針劑（俗稱瘦瘦針）若未搭配肌力訓練，恐導致嚴重肌肉流失，使身體機能老化約10年。圖為民眾注射此類藥物的情形，與新聞無關。（資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕俗稱「瘦瘦針」的GLP-1類減重藥物，近年因減肥效果顯著而風靡全球，但專家提出最新警告：若只依賴藥物而未配合肌力訓練，恐導致身體機能「老化10歲」。一份由健身業界委託的審查報告指出，這類減重針劑可能造成肌肉與骨質等「瘦體組織」（lean body mass）嚴重流失，進而增加中老年人衰弱（frailty）與跌倒的風險。

據《每日郵報》報導，這份由紐西蘭健身公司Les Mills委託、加拿大菲莎河谷大學（University of the Fraser Valley）運動學副教授哈特菲爾德（Gillian Hatfield）主導的整合性研究發現，使用減重針劑雖然能讓體重下降，但也伴隨著副作用。研究數據顯示，使用者減去的體重中，通常有20%至50%並非脂肪，而是珍貴的肌肉與骨骼重量。

請繼續往下閱讀...

在一項研究案例中，即便受試者每週進行150分鐘的運動並維持熱量赤字，仍流失了約11%的瘦體組織。哈特菲爾德博士直言：「這種程度的瘦體組織流失，相當於接受減重手術、癌症治療，或是大約10年的自然衰老過程。」

報告警告，肌肉流失對老年人尤其危險，因為肌肉量本就會隨著年齡增長而自然下降。藥物引發的額外肌肉與骨質流失，將顯著增加「衰弱」狀態及跌倒骨折的機率，對高齡者而言，跌倒後的醫療風險將明顯上升。

儘管減重針劑被證實能降低心臟病患者的死亡風險，但專家強調不能只依賴藥物。Les Mills研究主管黑斯廷斯（Bryce Hastings）指出，規律的肌力訓練對所有年齡層都至關重要，對使用減重藥物者更是如此。

專家建議：每週重訓2至3次

為了抵銷藥物帶來的肌肉流失，報告建議使用者每週應進行2至3次的肌力訓練（strength training），並搭配每週累積150分鐘的中等至高強度身體活動。研究顯示，這不僅有助於在療程中持續燃燒脂肪，也能減少停藥後的復胖機率。該審查呼籲政府與醫療部門應重視此議題，為龐大的用藥族群提供更完善的運動支持。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法