健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

8年對抗18公分肝腫瘤 宜蘭婦接受精準治療重生

2025/12/08 16:06

宜蘭宋女士（右2）8年抗癌成功，陽明交大醫院院長黃志賢（左2）獻花祝福。（記者江志雄攝）

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣74歲宋女士2017年被診斷出肝癌合併雙側肺部數百顆轉移性病灶，肝臟腫瘤迅速暴增至18公分，經過醫療團隊精準治療，惡性腫瘤陸續消失，最近回到醫院追蹤，腫瘤未再復發，歷經8年抗癌成功，迎來生命的奇蹟。

宋女士罹癌後曾到台北某醫學中心接受標準口服標靶藥物治療，但效果不彰，短短時間內，肝臟腫瘤暴增至18公分，肺部轉移病灶多到難以計數，造成肝功能異常、黃疸，並出現嚴重呼吸困難，最終返回宜蘭家鄉的國立陽明交通大學附設醫院治療。

陽明交大醫院腫瘤醫學中心主任王緯書回憶，宋女士當年到院時，身子極度虛弱，幾乎無法行動，需要氧氣和輪椅才能移動，醫療團隊評估後，放棄無效的標靶藥物，改採化療，治療2個月，原本多達數百顆的肝臟和肺部轉移性腫瘤，幾乎消失不見，腫瘤指數從治療前的80.4，下降到正常值（小於7.1），擺脫氧氣和輪椅的依賴，且活動自如，重拾生活能力。

不過，2022年8月，宋女士腫瘤指數再度升高至197，電腦斷層發現肝內有1.2公分新生腫瘤，陽明交大醫院腫瘤醫學中心採取更精準放射線治療搭配化療，讓新生腫瘤消失，指數也恢復正常，上個月回診追蹤，腫瘤未再復發。

王緯書說，醫療團隊專業判斷、精準治療，協助宋女士抗癌成功。院方認為，宋女士戰勝癌細胞，為陽明交大醫院第3度通過衛福部癌症診療品質認證，給出紮實的成績單。

宋女士今天（8日）回到陽明交大醫院，感謝醫療團隊的照料，院長黃志賢獻花祝她重拾健康。黃志賢說，陽明交大醫院的目標，就是讓宜蘭人在家鄉醫院獲得妥善醫療服務，接下來會持續精進，作為鄉親強大的後盾。

