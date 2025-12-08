失智早期徵兆出現 中醫：中、西醫併行效果優

新樓醫院中醫師徐敬閔指，據研究中、西醫合併治療失智症的效果，比單一種治療方法為佳。（新樓醫院提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕台灣即將邁入「超高齡化社會」！據內政部統計，截至今年9月底，65歲以上人口已高達19.8%，老年人口比例將突破20%。新樓醫院中醫師徐敬閔指出，老年人常見的失智症問題不容輕忽，他提出幾項徵兆情形，若有這類情形，一定要有所警覺、及早帶長輩前往就醫與治療。

徐敬閔表示，正常老化、記憶力衰退不等同於失智症，但也因為如此使得老年照顧者更容易輕忽就醫的重要性，誤以為人老了就是這樣，導致錯失了及早治療的時機。當家中的長輩出現以下情況：記憶力減退到影響生活、無法勝任原本熟悉的事物、對時間地點感到混淆、言語表達或書寫出現困難、判斷力變差、情緒或個性的改變等，一定要有所警覺，並及早就醫和治療。

徐敬閔提及，目前醫學界尚未發展出單一種可完全治癒失智症的療法；但據研究指出，病人同時接受中、西醫共同治療的成效，會明顯優於僅接受一種治療。而中醫是如何治療失智症？他說，從失智症病程來看，初期時中醫目標為延緩退化、維持功能；中期為緩和情緒、減少焦慮；晚期則是預防嗆咳、減少感染。如：還腦益聰方可維持病人認知功能；人參養榮湯可減輕憂鬱情緒、心情低落；半夏厚朴湯可減少嗆咳及吞嚥困難。

其次，藉由西醫分類，將失智症分為退化性和血管性，退化性再細分為阿茲海默症、額顳葉型失智症、路易氏體失智症等，讓中醫能憑藉各不同類型，更能對症下藥與下針。如：對阿茲海默症的認知功能常用八味地黃丸、當歸芍藥散；對血管性失智症則會使用鈎藤散、健腦寧；針灸治療以頭部穴位為主，可提升腦內認知功能與控制異常的情緒、額顳葉型失智常用百會、四神聰、神庭、本神等穴位、路易氏體失智可多加強震顫區的位置等。

徐敬閔說，中醫優勢就是依據每1位不同的病人，提供專屬客製化治療；若病人另有失眠或作息日夜顛倒問題，針灸穴位可加內關、神門；有脾胃問題可針足三里、三陰交；上肢不利則用外關、曲池等。當然除了及早治療外，預防失智症也很重要，平時多動腦、多運動、多參與社會互動，遠離憂鬱及預防三高也不可或缺。

