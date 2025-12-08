健康網》天冷情緒崩？ 33歲工程師突現自傷念頭疑季節憂鬱

台灣秋冬濕冷、日照時間短，上班族、夜班族、久居室內者都是季節性情緒障礙高風險族群；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕1名33歲工程師2年前診斷為憂鬱症，原先病況控制穩定，但今年10月底情緒突然急轉直下，開始暴食吃消夜、嗜睡、疲倦、作息混亂，甚至浮現自傷意念，工作表現也受到明顯影響。就醫時，他自述情緒容易受天氣左右，「尤其天氣變冷、下雨時最容易突然低落。」新竹身心醫學診所身心科醫師陳柏安指出，這並非一般憂鬱惡化，而是典型的季節性情緒障礙。

秋冬日照減少 大腦調控受影響易引發情緒失衡

陳柏安表示，國際研究顯示，季節性情緒障礙盛行率約0.5-3%，若含較輕微的「亞憂鬱症」比例更可達15%。雖台灣缺乏明確統計，但每逢秋冬濕冷季節，門診出現因天氣而情緒惡化的患者明顯增加。

他說明，季節性情緒障礙可視為重度憂鬱症或雙極性情感疾患中的一種情緒模式。當夏季轉入秋冬，日照時間縮短，大腦下視丘的調控系統受到影響，使褪黑激素、血清素、多巴胺等神經傳導物質失衡，進而造成情緒低落、嗜睡、倦怠、注意力差等狀況。

冬季常見5大季節性情緒障礙症狀

冬季發作的季節性情緒障礙，典型表現包含：

●情緒低落、興趣減退

●食慾大增、特別想吃碳水化合物

●嗜睡、起床困難

●注意力下降

●低自尊、甚至出現自殺意念

陳柏安提醒，台灣秋冬濕冷、日照時間短，上班族、夜班族、久居室內者都是高風險族群。

醫授4招 減少天氣對情緒的影響

陳柏安指出，若民眾發現自己在季節轉換時情緒特別不穩，可從以下方向改善：

●補充維生素D：台灣民眾普遍缺乏維生素D，可能影響情緒調節與睡眠節律。

●增加自然光照：早上起床先拉開窗簾，並提升戶外活動量，讓身體接受日光刺激。

●維持規律作息、改善生活習慣：固定睡眠時間、增加運動量，有助穩定大腦化學物質。

●室內增加光線：冬季日照短，可嘗試在天亮前更早開燈，讓身體更快感受光線刺激，減少季節性情緒波動。

季節性憂鬱恐是躁鬱症前兆

陳柏安強調，季節性情緒障礙不能只是「撐一下就好」，因為臨床統計，約12%-22%合併季節性情緒障礙的憂鬱症患者，最後被改診為躁鬱症（雙極性情感疾患）。

他提醒，即便患者尚未出現典型的輕躁或躁狂行為，如情緒亢奮、睡眠需求下降、話變多或衝動消費等，情緒與季節的規律變化，也可能是躁鬱症的重要危險因子。

陳柏安指出，躁鬱症診斷不易，治療方式與一般憂鬱症不同，且若未及早介入，病程會隨每次發作而惡化，更增加治療難度。

情緒困擾超過2週 影響生活應及早就醫

陳柏安呼籲，若民眾發現自己的情緒有季節性波動，且症狀持續超過兩週，影響到工作、家庭、人際或生活功能，就應盡早與身心科醫師討論，透過正確診斷與治療，避免拖延造成更嚴重的情緒與功能受損。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：1925 生命線協談專線：1995。 張老師專線：1980

