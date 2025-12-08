連文彬辭世》曾任李登輝醫療小組召集人 出國必備1000C.C.血液守護

台大內科教授連文彬，曾任台大醫院內科主任，是國內心臟醫學大師級人物，昨晚辭世。（資料照，記者胡志愷攝）

〔健康頻道／綜合報導〕台大內科教授連文彬辭世，他是國內心臟醫學權威，享耆壽99歲。他生前曾經長年擔任前總統李登輝的醫療小組召集人，服務了12年的時間。他過去接受自由時報訪問時曾說：「那時李登輝統總統要我去服務他，我內心非常緊張。因為有蔣經國先生的例子，假如失敗的話，我的頭可能會被殺掉。」

台大醫學院長吳明賢也在臉書發文悼念恩師，認為他的專業、風範與胸懷，塑造了台灣心臟醫學的重要基石。

連文彬曾任台大醫院內科主任，任職台大醫院64年，心臟病權威，曾擔任元首醫療小組召集人，也曾經擔任台大醫學院內科名譽教授。他從前總統李登輝第1任開始，就是蔣經國先生剩下的任期，擔負起醫療小組召集人工作，後來再做12年的時間，皆由他執行服務的工作。

擔任醫療小組召集人工作不如外界想像的簡單，他曾表示，「大家想說你現在當御醫不得了了，都不知道我擔任李總統的醫生不久，家裡的玻璃窗就被弄破一個洞。」家中的後門被打開，闖進他家的目的是為了查看他的公事包，翻看藥包是什麼藥，藉此了解李總統身體有哪些問題。

也曾有記者告訴他，每一次都在仁愛路看總統官邸房間有沒有電燈亮，主要就是想知道李總統身體是不是有問題。歷經了這些事情都讓他相當緊張，也因此讓他了解李總統個人的秘密，他必須守口如瓶。

出國怕槍擊 隨身帶1000C.C.血液

特別可以講的事，是李總統的血型和一般人不太一樣（李總統血型是AB型），他上任後要到世界各國去，所以，連文彬會隨身將1000C.C.的血液放在冰箱用電池固定溫度，當時因為飛機上沒有插頭，車隊裡面也沒辦法插頭，所以只能用電池保溫。

這些血液必須設定溫度才行，不然就會變成豬肝湯，不能用。當時在國外訪問時，他最害怕就是總統被槍擊，健康與安全很重要，所以他總是會備著1000C.C.的血液，以守護元首的安全。

