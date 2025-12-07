自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

延緩老化報到 黃德成提五力要訣 老人科醫師推五好

2025/12/07 21:59
延緩老化報到 黃德成提五力要訣 老人科醫師推五好

高齡八十六歲的黃德成（右一）迄今仍天天上班、關心受照顧的長輩，黃並提出五力要訣，提供老年人參用，可延緩老退化到來。（林澄輝社福基金會提供）

〔記者王俊忠／台南專題報導〕面對台灣超高齡社會來臨，林澄輝社福基金會董事長黃德成說，雖高齡86歲，每天晚飯後要外出走1小時，加上靈修祝禱；每天起床做手、腳晨操、天天上班；每週維持下場打1至2次的高爾夫球，多動、多用腦，老化自然來得慢，失智問題也沒有找上他。

延緩老化報到 黃德成提五力要訣 老人科醫師推五好

高齡八十六歲的黃德成（左一）迄今仍天天上班、關心受照顧的長輩，黃並提出五力要訣，提供老年人參用，可延緩老退化到來。（林澄輝社福基金會提供）

對於步入老年者，黃德成提醒務必保持五力，1、健康力：要規律運動來保持身體健康，透過課程保持心靈健康；2、學習力：65歲以上的人，若不學習會很容易老化，防止失智最好的方法就是學習；3、團契力：最好參加兩個以上的團契或社團，透過團體互動和服務維持身心狀態，不然空閒時間太多，容易失去活力。

4、志工力：可到醫院、養護中心或其他機構擔任志工，助人可獲得快樂與滿足；5、信仰力：有穩定的信仰生活，心靈強健、身體也跟著強壯；常講愛也付諸行動幫助他人，可避免陷入悲傷與怨恨，就能遠離生病。這五力對退休長輩延緩老、退化的進程格外重要。

此外，成大醫院高齡醫學部主治醫師劉介修也說，在超⾼齡社會，重點不是不變老，⽽是能「健康地老」。世界衛⽣組織近年提出「內在健康⼒」概念，成為全球健康老化的重要⽅向。

劉介修提醒，⼀般⺠眾可掌握⽣活中「五好」秘訣，建構內在健康⼒，延緩退化、減少失能風險。第一「好好動」：每週規律有氧運動（如快走、騎單⾞、游泳），加上⾼阻抗運動（如彈⼒帶、啞鈴、在椅⼦反覆站起坐下），同時顧到⼼肺、肌⼒與平衡；第⼆是「好好吃」：⾼齡者不要刻意吃太少、追求過瘦，每天吃⾜夠蛋⽩質（⾖⿂蛋⾁、乳製品），固定量體重，避免忽胖忽瘦。有特殊慢性疾病如腎臟病，可在醫師與營養師指導下做「穩定⽽不過度」的飲食控制。

第三「好好睡」：作息規律，多在⽩天活動、曬太陽，避免晚睡或長時間午睡，若睡不好、先從⽣活與環境調整，並非過度依賴安眠藥；第四「好相聚」：主動和家⼈、朋友聊天，也可參加宗教活動、參加⾥⺠活動與社區課程，或擔任志⼯服務，避免成為社交孤島；第五「好好控制慢性病」：按時回診、規律服藥，視⼒、聽⼒和牙⼝問題要及早處理。

劉介修說，就算已有⾼⾎壓、糖尿病、⼼臟病等慢性病，只要好好控制、實踐上述五好，就是逐步建構與維持內在健康⼒，多數長輩有機會健康地老，把失能與臥床的時間盡量往後推、縮得更短。

