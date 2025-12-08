透視腸道菌》好菌可幫腦慢慢變老 客製化益菌將成趨勢

國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊

全球高齡人口快速上升，與之俱來的是阿茲海默症、巴金森氏症等年齡相關神經退化疾病。近年「腸─腦軸」研究興起，發現腸道菌組受飲食影響深遠，可能調控大腦功能與認知老化，是神經科學的新焦點。

發表於 Nutritional Neuroscience （2024 Sep;27（9）:1042–1057） 的系統回顧納入32篇研究（18篇動物、14篇臨床）。結果顯示，大部分動物實驗的飲食介入可顯著改善認知行為與腸道菌多樣性；但在人類，飲食介入對認知、菌相和健康指標的效果較不一致。飲食介入的效果受到年齡、性別、認知退化程度與基線腸道菌組成顯著影響，顯示「個體差異」非常重要。

想要靠飲食與益菌幫大腦「慢老化」，必須考慮每個人的腸道菌和生活背景；未來「個人化微菌營養」可能是延緩認知老化的方向。（國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊）

