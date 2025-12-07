自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 醫政健保

健康網》消除C肝幕後功臣 健保殺價高手：把任務當成自己家公司

2025/12/07 19:07

台灣消滅C肝提前達標，前健保署署長李伯璋透露，9年前與藥商殺價的往事，成功將藥納入健保；示意圖。（圖取自freepik）

台灣消滅C肝提前達標，前健保署署長李伯璋透露，9年前與藥商殺價的往事，成功將藥納入健保；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕2025年台灣已消除C肝，比世界衛生組織（WHO）於2016年喊出2030年消除B、C肝的目標，又更進一步。前健保署署長李伯璋指出，當年在衛福部部長林奏延指示下與藥商殺價成功，將C肝新藥大幅降價納入健保給付。

根據衛福部衛教資料指出，病毒性C型肝炎是由C型肝炎病毒感染所引起的疾病，急性感染後，約20-30%患者有臨床症狀，可能出現發燒、疲倦、厭食、隱約腹部不適、噁心、嘔吐或黃疸等相關症狀。疾病嚴重度可從不明顯的症狀到會致命的猛爆性肝炎。

李伯璋在臉書上透露這段往事，以24萬9888元價格引進第一家C肝口服藥品進入健保給付，隨後兩家藥廠也都自動降價，而在過程中3家藥廠也是各有自己的盤算與策略。

不過，李伯璋說，說真的、在商言商，我們永遠不可能知道藥廠藥品真正成本價，這就是現實的自由市場。

台灣加速達到消除C肝的目標，健保給付口服抗病毒新藥並促使降價到大約1折，患者不再需賣房借貸籌錢買藥，藥廠透過降價策略獲得市場份額，成為新藥議價三贏的標竿。10年來估計有近19萬病患得到治療。

李伯璋說，健保官員的議價工作是必須將這業務當成是自己家公司來運作，在給廠商合理利潤下，努力爭取給台灣人民有最好的藥品治療機會！

