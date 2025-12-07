自由電子報
健康 > 心理精神

長期偏食兒自閉症風險高3倍 過動風險也提高

2025/12/07 19:25

挪威奧斯陸大學最新研究警示，幼童若從3歲一路挑食到8歲，不僅影響語言與動作發展，情緒與注意力也可能受到波及，甚至與自閉症、過動症等疾病風險升高有關；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔即時新聞／綜合報導〕小朋友挑食的父母要注意了！挪威奧斯陸大學最新研究警示，幼童若從3歲一路挑食到8歲，不僅影響語言與動作發展，情緒與注意力也可能受到波及，甚至與自閉症、過動症等疾病風險升高有關。

韓媒報導，奧斯陸大學團隊長期追蹤3萬5751名3至8歲兒童，分析飲食習慣對兒童發展的影響。研究結果顯示，挑食的孩子在語言理解、肢體協調等指標上普遍落後同齡人，也更常出現焦慮、注意力不集中與情緒調節困難。到了青少年階段，願意幫助同儕的「親社會行為」分數也偏低。

此外，長期挑食的孩童被診斷出患有自閉症的機率與一般孩子相比高出約3倍，過動症與癲癇發生風險同樣增加。另外，飲食結構單一造成小孩營養不良與生長遲滯更是常見隱憂。

研究團隊更進一步進行DNA分析，發現有8%至16%的長期挑食孩童帶有共同的遺傳變異。雖然基因占了一定比例，但環境與後天的飲食習慣仍是關鍵。專家指出，挑食可能是大腦神經發育特質在飲食上的早期表現。

「幼兒挑食雖然常見，但若持續數年，並伴隨體重不增、成長停滯或語言發育緩慢，這已是需要醫療介入的紅燈信號」，研究團隊警告，若偏食模式在3歲後仍不消失且日益嚴重，家長應及早尋求專家協助，以免錯過發展干預的黃金時期。

