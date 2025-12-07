限制級
健康網》三峽化學工廠大火 專家：吸入過多有毒物 直傷肺、腸、胃
〔健康頻道／綜合報導〕新北市三峽區弘道路上的化學工廠，存放醋酸、過氧化氫及氫氧化鈉等化學物品，今日發生大火，目前烈火竄天。新北市政府消防局呼籲，三峽區及鄰近區域的民眾務必緊閉門窗，若要外出請配戴口罩。
根據衛福部食品藥物管理署衛教資料指出，過氧化氫為無色澄清液體，沸點為152℃。世界衛生組織國際癌症研究機構（IARC）將過氧化氫列為group 3，表示為動物之致癌物質，但對人體無法判定為人類致癌物。暴露於大於10%濃度過氧化氫的患者，不宜催吐，需至醫院觀察是否產生腸胃道腐蝕、穿孔、氣體栓塞、抽搐等併發症。
國家環境毒物研究中心衛教資料指出，氫氧化鈉是人工的化學品，具有極強的腐蝕性。吸入較高濃度的氫氧化鈉時，會造成上呼吸道腫脹或痙攣，並造成肺部發炎，亦可能引起自發性嘔吐、胸部和腹部疼痛，且食道與胃的腐蝕性傷害進展非常迅速。
國家環境毒物研究中心提醒，接觸到氫氧化鈉固體或濃縮液會對眼睛、皮膚、胃腸道引起嚴重的燒傷，最終可能導致死亡。
