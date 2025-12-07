自由電子報
健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

健康網》老翁開車「盹龜」撞車 專家：上年紀體溫漸低 周公常報到

2025/12/07 17:45

88歲老翁駕車疑因打瞌睡肇事，衛生福利部「心快活」心理健康學習平台衛教資料指出，長輩體溫漸低，難以抗拒睡意襲人。（警方提供）

〔健康頻道／綜合報導〕88歲老翁日前開車疑因打瞌睡恍神，不慎追撞前方自小客車，造成車上3人分別因擦挫傷送醫。衛生福利部「心快活」心理健康學習平台衛教資料指出，與長輩體溫週期變化有關，常「盹龜」或嗜睡。

衛福部指出，隨著年紀增長，睡眠往往會產生變化，維持睡眠的能力減少，如夜晚清醒次數增加或是早上較早就清醒，因而使清醒時間變長，甚至有研究顯示從20-90歲，每十年約減少10至12分鐘的總睡眠時間。

再來是深度睡眠減少，且男、女之間存在差異。隨著年長，女性的慢波睡眠無明顯變化，男性則逐年減少，也就是年紀越長的男性，有越來越少深度睡眠的趨勢。此外，也會發現出現「時期提前」的現象，也就是睡眠行程提早幾小時之現象，例如在晚間較早有睡意且在早晨較早清醒。

衛福部指出，可體松分泌的模式為早上清醒後不久達到高峰，之後一整天逐漸降低，至晚間落到低點，之後在夜晚睡眠當中再持續上升，至隔日早晨達高峰。然而，隨著年老，上述的可體松節律的幅度會變小，也就是晚間可體松水平相對較高，因而可能導致夜間睡眠中頻繁的清醒，或是深度睡眠的減少。

另外，隨年紀增長，夜間褪黑激素的分泌會降低，而褪黑激素的分泌又與嗜睡有關，因此造成了年長者夜晚睡眠中斷的情形較常發生。

