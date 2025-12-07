限制級
健康網》喉嚨痛一查竟揪出4癌！ 醫籲：不良習慣快停止
〔健康頻道／綜合報導〕千萬不要輕忽日常生活裡的不良習慣。一位年長阿伯，因為喉嚨痛去看醫師，結果做過精密檢查後發現，竟然檢查出一次得到了舌癌、甲狀腺癌、腎臟癌和大腸癌。一時之間，病人也不知所措，耳鼻喉科醫師陳亮宇推測，可能與他長期抽菸、酒、檳榔不離手有關聯。
陳亮宇在臉書粉專「陳亮宇醫師 / 陳亮宇耳鼻喉科診所」透過影片分享，這位阿伯雖然檢查出來，同時罹患了舌癌、甲狀腺癌、腎臟癌和大腸癌等4種癌，平常也是運動一族，有持續運動，不過，平常生活中抽菸、酒、檳榔的習慣也沒有斷過，「這個可能也是他一次得到4種癌症的原因之一，所幸後來經過治療，已重拾健康。」
陳亮宇建議，如果民眾有喉嚨痛或是頸部感覺怪怪的時候，這通常是身體發出的警訊，最好進一步檢查。
陳亮宇強調，過去的觀念會認為癌症就是一種絕症，隨著醫療越來越發達，提早發現就能提早治療，可以提高治療機會。
☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆
☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆
