自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

擦不如吃！ 研究：維生素C「用吃的」更能滲透皮膚底層

2025/12/07 14:30

紐西蘭最新研究證實，透過飲食攝取（如奇異果）補充維生素C，比外用塗抹更能有效滲透皮膚深層，促進膠原蛋白生成。（圖取自freepik）

紐西蘭最新研究證實，透過飲食攝取（如奇異果）補充維生素C，比外用塗抹更能有效滲透皮膚深層，促進膠原蛋白生成。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕許多愛美人士習慣塗抹含有維生素C的保養品，希望能改善膚質，但效果往往因人而異。紐西蘭一項最新發表於《研究皮膚病學期刊》（Journal of Investigative Dermatology）的研究證實，相較於外用塗抹，透過飲食攝取的維生素C能更有效地滲透至皮膚深層，並直接影響與皮膚結構相關的生理指標。

據《SciTechDaily》報導，這項由紐西蘭奧塔哥大學（University of Otago）領導的研究，揭示了「由內而外」保養的科學依據。主要作者、病理學系教授維瑟斯（Margreet Vissers）指出，維生素C雖然是合成膠原蛋白的必要成分，但因其屬於高度水溶性，其實很難穿透皮膚外部充滿油脂的保護屏障，這大幅限制了外用保養品的吸收效果。

相對地，研究團隊發現，人體皮膚對於從血液循環中吸收維生素C的效率極高，且身體似乎會優先將其輸送到表皮層。這意味著，只要血液（血漿）中的維生素C濃度足夠，皮膚就能同步獲得滋養，這比試圖讓維生素C「穿透」皮膚表層更為直接且有效。

每天2顆奇異果 皮膚厚度增加

為了驗證這項機制，研究團隊在紐西蘭與德國進行了為期8週的實驗。受試者均為健康成人，被要求每天食用兩顆富含維生素C的黃金奇異果（SunGold kiwifruit）。

德國SGS研究所的測試數據顯示，受試者在連續透過飲食補充維生素C後，其「皮膚厚度」測量值有所增加，這通常與膠原蛋白生成的狀況有關。此外，表皮細胞的再生數據也呈現上升趨勢，顯示皮膚結構完整性獲得改善。

維瑟斯強調，雖然該研究部分資金由奇異果商Zespri International提供，但這項生理機制適用於所有富含維生素C的食物，如柑橘類、莓果與花椰菜等。專家建議，養成攝取足量蔬果的習慣，維持血液中維生素C的最佳濃度，是比單純依賴外用保養品更聰明的護膚策略。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中