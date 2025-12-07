自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》赴日民眾仍要小心日本流感 專家分析轉折點

2025/12/07 12:28

前台大醫院感染科醫師林氏璧（孔祥琪）提醒，日本流感還在流行，目前打的疫苗還是有一定效力；圖為情境照。（圖取自freepik）

前台大醫院感染科醫師林氏璧（孔祥琪）提醒，日本流感還在流行，目前打的疫苗還是有一定效力；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕年底前有不少國人打算到日本旅行，日本流感還在流行，民眾關心何時來到轉折點？前台大醫院感染科醫師林氏璧（孔祥琪）提醒，每機關稍降為44.99人但仍然流行，是否就此走到轉折點會一路向下，可能接下來還要再看一兩週會比較明朗。

林氏璧在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」發文分享，根據國立健康危機管理研究機構的報告，截至11月30日的一週內，全日本3000多家醫療機構報告的流感患者人數為17萬3380人，比前一週減少約10%。每家醫療機構平均通報患者數從51.12人降為44.99人。

林氏璧接著說，若按都道府縣，每家醫療機構的平均患者數，埼玉縣為74.81人居冠，至於國人經常探訪的京都府為53.03人。比較流行的區域，有41個都道府縣超過警報的30人，地圖上還是一片紅通通。19個都道府縣的患者數比前一週有所增加，但有28個比前週減少。

林氏璧分析，最近5週間日本鑑定的流感病毒型別，以A型H3為主佔95%，A型H1N1佔2%、B型佔3％。9月以來日本的H3中，幾乎都是H3N2的K分支。這和台灣的趨勢是一樣的。

林氏璧提醒，目前打的疫苗還是有一定的效力的，抗病毒藥物也都有效，大家不用擔心。本週到東京這幾天觀察起來，他發現電車和新幹線上還是有一定的口罩覆蓋率，可能有破5成，比較空曠的室外覆蓋率就比較低。他的做法是，只要在密閉空間聽到週邊有人咳嗽，會馬上反射性的動作戴上口罩。

