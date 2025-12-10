自由電子報
健康 > 心理精神

健康網》醫揭「3-2-1睡眠法則」 可避免你再度凌晨3點驚醒

2025/12/10 21:45

專家透露，將大部分液體攝取控制在睡前1至2小時內停止，是避免頻繁起夜上廁所的最佳方式；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕每個人躺上枕頭、準備進入夢鄉時，都希望能有一晚好眠，但可惜的是，事情並不總是可以如願。一位醫師透露，一個簡單的睡眠法則可能將幫助你睡得更好，並避免在夜裡隨機醒來。

UNILAD》報導，許多人會在凌晨3點左右醒來，被尿意驚醒，只好被迫起床去上洗手間，這會打斷原本可能完整的8小時睡眠。不少人正被這樣的打斷困擾，因為睡眠不足，讓人隔天感到疲倦、無精打采。臨床心理學家兼睡眠專家麥可．布勒斯（Dr. Michael Breus）在他的社群媒體上透露「3-2-1法則」，這項秘訣或許正是經常半夜醒來的民眾所需要的。

布勒斯在其社群帳號分享了這個「3-2-1法則」方法，並表示人們只要在晚上遵循它，就能擺脫反覆半夜驚醒的習慣。他提出，睡前3小時停止喝酒，睡前2小時停止進食，睡前1小時停止喝水。不過有個前提是，你的醫師認為這樣沒問題。

布勒斯分析，這大概就是最大的解法，每個人情況不同，但將大部分液體攝取控制在睡前1至2小時內停止，是避免頻繁起夜上廁所的最佳方式。 因為有一些人的困擾是，即使偶爾半夜醒來，另一個問題就會出現，就是難以再次入睡。

另外，睡眠專家也提出了如何讓自己更容易再次入睡的建議。琳賽·布朗寧博士（Dr. Lindsay Browning）接受「哈芬登郵報」（Huffington Post）專訪時，分享了她在「不太理想的時間」醒來時所做的事。

布朗寧表示：「如果我在半夜醒來，第一件我一定避免做的事情就是看時間，因為那只會增加焦慮和挫折感，讓人開始在腦中計算自己睡了多久、還剩多少時間天就亮了。」

「取而代之的是，我會讓自己冷靜地嘗試重新入睡，並提醒自己：半夜醒來其實非常正常，這並不代表整晚的睡眠已經被破壞了。」布朗寧這麼說道。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

