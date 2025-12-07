自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

慢飛天使馬術治療結訓 聖誕老公公發糖果分享喜樂

2025/12/07 10:10

「2025馬術治療兒童關懷課程」12位慢飛天使學員順利結訓。（八卦寮文教基金會提供）

「2025馬術治療兒童關懷課程」12位慢飛天使學員順利結訓。（八卦寮文教基金會提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕「2025馬術治療兒童關懷課程」12位慢飛天使學員，歷經為期3個月12堂馬術治療課順利結訓，財團法人八卦寮文教基金會董事長余政憲化身聖誕老公公，發送糖果分享平安喜樂。

馬術治療有助於發展遲緩的慢飛天使療育，但成本高昂，八卦寮文教基金會自2004年開辦馬術治療課程至今，22年來已陪伴超過200位學齡前身心障礙幼兒及家長，走過艱辛的療育過程。

八卦寮文教基金會表示，今年馬術治療關懷課程有15位來自高雄、台南和屏東地區的孩童報名，經專業治療師團隊評估，最終錄取12位學員，主要療育需求以發展遲緩、腦性麻痺、自閉症為主，今年也有4位新進治療師加入團隊，紓解長年治療人力不足的壓力，讓課程得以持續穩定運作。

課程於9月18日開課，為期3個月、共12堂課，由專業治療師帶領，透過馬匹互動與感覺統合訓練，協助慢飛天使提升肌耐力、肢體控制和情緒穩定，昨天順利結訓，由於適逢聖誕佳節前夕，余政憲化身聖誕老公公，發送糖果給慢飛天使和家長，分享平安喜樂，光耀扶輪夢想成真協會也為每位慢飛天使準備聖誕鞋盒，現場溫馨感人。

衛福部次長林靜儀表示，0至6歲是兒童發展的重要階段，3歲前更是關鍵黃金療育期，為落實賴清德總統「健康台灣」政策中「全面優化兒少醫療照護」的目標，中央自113年7月1日起，新增6次兒童發展篩檢服務，由接受專業訓練的醫師執行，盼透過早期發現、早期介入，協助有需要的孩子在健康照護與家庭支持下安心成長。

余政憲表示，馬術治療經費龐大，衷心感謝企業界朋友與善心人士一直以來的支持，不論是企業贊助、捐款或志工投入，都是陪伴慢飛天使邁出第一步的重要力量，有大家同行， 持續就是力量。

八卦寮文教基金會馬術治療課程，22年來已陪伴超過200位學齡前身心障礙幼兒及家長，走過艱辛的療育心路歷程。（八卦寮文教基金會提供）

八卦寮文教基金會馬術治療課程，22年來已陪伴超過200位學齡前身心障礙幼兒及家長，走過艱辛的療育心路歷程。（八卦寮文教基金會提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中