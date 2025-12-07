限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》山藥降膽固醇護免疫 避免氧化2撇步
〔健康頻道／綜合報導〕10月到隔年2月是國產山藥的主要產季，農糧署於臉書專頁「鮮享農YA – 農糧署」發文分享，山藥富含皂苷、黏蛋白、維生素與礦物質，百搭又營養。依照不同外型，國產山藥常見分為棍棒狀與塊狀。營養師高敏敏於臉書指出，山藥富含硫化合物、多酚，可提高免疫力、顧肺、降低膽固醇。避免氧化可去皮後泡鹽水、檸檬水或白醋；先加熱再去皮，使多酚氧化酶失效。
山藥分兩類
棍棒狀：白皮削山藥、紅皮削山藥、大汕山藥。
請繼續往下閱讀...
塊狀：臺農1號、臺農2號、紅薯山藥。
山藥挑選守則
1.外觀光滑筆直、無病蟲害。
2.不易褐化者佳。
3.鬚根少、好削皮處理。
4.同體積愈重愈佳。
5.新鮮山藥切口色澤鮮亮。
避免褐化小撇步
農糧署指出，山藥去皮後，接觸空氣便容易氧化變色，想要保持潔白，可嘗試2種方法：去皮後泡鹽水、檸檬水或白醋；先加熱再去皮，使多酚氧化酶失效。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
熱門賽事、球星動態不漏接
發燒新聞
網友回應