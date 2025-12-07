健康網》山藥降膽固醇護免疫 避免氧化2撇步

農糧署指出，山藥富含皂苷、黏蛋白、維生素與礦物質，百搭又營養。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕10月到隔年2月是國產山藥的主要產季，農糧署於臉書專頁「鮮享農YA – 農糧署」發文分享，山藥富含皂苷、黏蛋白、維生素與礦物質，百搭又營養。依照不同外型，國產山藥常見分為棍棒狀與塊狀。營養師高敏敏於臉書指出，山藥富含硫化合物、多酚，可提高免疫力、顧肺、降低膽固醇。避免氧化可去皮後泡鹽水、檸檬水或白醋；先加熱再去皮，使多酚氧化酶失效。

山藥分兩類

棍棒狀：白皮削山藥、紅皮削山藥、大汕山藥。

塊狀：臺農1號、臺農2號、紅薯山藥。

山藥挑選守則

1.外觀光滑筆直、無病蟲害。

2.不易褐化者佳。

3.鬚根少、好削皮處理。

4.同體積愈重愈佳。

5.新鮮山藥切口色澤鮮亮。

避免褐化小撇步

農糧署指出，山藥去皮後，接觸空氣便容易氧化變色，想要保持潔白，可嘗試2種方法：去皮後泡鹽水、檸檬水或白醋；先加熱再去皮，使多酚氧化酶失效。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

