健康網》改善睡眠靠ASMR？ 醫揭4關鍵：有效但因人而異

2025/12/09 22:18

陽明交通大學附設醫院神經外科主治醫師謝炳賢分享，ASMR有科學根據，但因人而異；選對ASMR類型；音量和時機要注意；配合正確的睡眠環境。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕說到改善睡眠問題，ASMR（自發性知覺神經反應）近年來成為熱門話題！陽明交通大學附設醫院神經外科主治醫師謝炳賢分享，4個關鍵重點：ASMR有科學根據，但因人而異；選對ASMR類型；音量和時機要注意；配合正確的睡眠環境。

謝炳賢在臉書專頁「守護家人的帶刀侍衛 謝炳賢醫師｜宜蘭神經外科推薦 礁溪診所 陽明醫院 頸椎 腰椎 微創手術」發文分享，ASMR的4個關鍵重點。

1.ASMR有科學根據，但因人而異

ASMR的真實效果令人驚訝！研究顯示，約有70%的人能夠體驗到ASMR帶來的愉悅感和放鬆效果！當你聽到特定聲音時，大腦會釋放血清素和多巴胺，就像按下了身體的「放鬆開關」，讓緊繃的神經系統瞬間平靜下來！許多失眠者使用ASMR後，入睡時間平均縮短20-35分鐘！

2.選對ASMR類型是成功關鍵

如何找到最適合你的類型？最令人振奮的發現是，自然環境音（如雨聲、風聲、溪流聲）的接受度最高，約85%的人都能從中獲益！這類聲音能降低心率和皮質醇水平，就像把臥室搬到大自然中一樣神奇！建議先從自然音開始嘗試，再逐步探索其他類型。記得給自己至少一週的測試期，因為大腦需要時間適應新的睡眠輔助工具！

3.音量和時機的完美平衡

音量太大反而會破壞睡眠！這是最多人犯的錯誤！許多人以為ASMR要聽得很清楚才有效，結果把音量開太大，反而刺激大腦保持清醒！正確的ASMR音量應該是「剛好能聽見、但不會引起注意」的程度，大約是正常對話音量的30-40%

播放時機也有黃金法則！研究發現，最佳播放時間是「躺下後15-30分鐘」開始！太早播放會讓大腦習慣而失去效果，太晚播放則錯過了入睡的黃金時段。更重要的是，建立固定的睡前儀式：調暗燈光後換上睡衣，再躺上床後播放ASMR，讓大腦形成「聽到這個聲音就該睡覺」的條件反射。

4.配合正確的睡眠環境才能事半功倍

ASMR不是魔法，環境配合才是王道！單靠ASMR無法解決所有睡眠問題！如果你的臥室太亮、太熱、太吵、床墊不舒適，再好的ASMR也救不了你的睡眠！

