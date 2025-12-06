自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

美國新生兒B肝疫苗新指引》在美的亞大人種 醫建議新生兒要接種

2025/12/06 21:45

盡管美國對於新生兒B型肝炎疫苗出生劑改變指引，高雄醫學大學校長余明隆醫師指出，在美國的亞太人種家長要記得新生兒最好要施打B肝疫苗；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

盡管美國對於新生兒B型肝炎疫苗出生劑改變指引，高雄醫學大學校長余明隆醫師指出，在美國的亞太人種家長要記得新生兒最好要施打B肝疫苗；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕美國疾病管制中心（CDC）預防接種諮詢委員會（ACIP）針對新生兒B型肝炎疫苗出生劑改變指引，高雄醫學大學校長余明隆醫師指出，美國人種很多，這個決策可能會讓在美國的亞太人種易感染B肝。

余明隆說，美國疾病管制中心（CDC）預防接種諮詢委員會（ACIP），對於「新生兒B型肝炎疫苗出生劑應於出生24小時內接種」，將建議改為「個人化決策、由雙親與醫療人員共同討論依風險評估決定是否接種B型肝炎疫苗」，但未來美國新生兒少了醫護人員的提醒，應該有不少父母親會忘了要為貝比施打。

余明隆表示，打疫苗不僅是保護自己也是保護別人，台灣的新生兒在出生後24小時內要打B肝第1劑，若是母親為B型肝炎帶原者，新生兒除接種B型肝炎疫苗外，應在出生後24小時內盡速接種B型肝炎免疫球蛋白。

台灣自1986年開始實施新生兒全面施打B肝疫苗政策，大幅降低年輕世代的感染率；惟1986年前出生、被稱為「B肝疫苗斷層世代」，也就是目前39歲以上族群，余明隆建議，這個族群若經B肝篩檢出從未被感染過，也可以進行3劑的B肝疫苗施打。

余明隆以自己為例，父母親皆非B型肝炎帶原者，自己可能在就讀醫學院大六或是大七時曾被感染過，後來在篩檢時發現身體有抗體，就不必再施打疫苗。

目前台灣約有200萬B肝帶原者，從肝炎進展到肝硬化約有25-40%風險，余明隆表示，有肝硬化的人需每3個月追蹤，無肝硬化的人要每半年做一次檢查，以免演變成肝癌。

