健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》露營後手掌紅斑誤當蟲咬 一個月未癒就醫確診梅毒

2025/12/07 20:15

病患手掌出現不明紅斑，原以為是蟲咬，到院抽血檢查後確診梅毒；圖為情境照，圖中患者與本文無關。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕去露營回來「手掌長紅斑」？以為是蟲咬，擦藥一個月沒好，結果竟是「梅毒」找上門！鳳山李嘉文泌尿科診所副院長蘇信豪提到，​一位年輕男性患者主訴，自己露營回來後手掌出現不明紅斑，原以為是蟲咬；自行至藥局買藥擦卻不見好轉。他突發奇想將症狀描述給AI聽，竟被AI告知可能是梅毒，到院抽血檢查後也證實確診。

​蘇信豪在粉專「泌尿科蘇信豪醫師 - 鳳山李嘉文泌尿科診所」分享，該患者抽血報告一出RPR（梅毒血清反應）呈現陽性1:256，確診為「二期梅毒」。梅毒被稱為醫學界的「偉大的模仿者（The Great Imitator）」，因為它的症狀千變萬化，常常偽裝成皮膚病。

​●外觀：紅褐色、銅板色的斑點（Maculopapular rash）。

●​位置：極具特徵性地出現在「手掌」與「腳底」。

●​感覺：通常「不痛不癢」（這點跟蟲咬或濕疹最大的不同！）。

●​其他症狀：有些病灶邊緣會有像是領圈狀的脫屑（Biett's collarette），這也是重要線索。

梅毒是怎麼傳染的

​很多患者會問：「我沒有亂來，怎麼會中？」或是「是不是去公廁被傳染的？」蘇信豪指出，其實，梅毒主要透過以下途徑傳染：

1.​不安全性行為（佔大宗）：透過陰道交、口交、肛交，接觸到含有梅毒螺旋體的體液或病灶（如硬性下疳）而感染。

蘇信豪提醒，保險套若未完全覆蓋病灶，仍有感染風險，但全程使用仍是最佳預防方式。

2.​血液傳染：共用針頭、輸入未經篩檢的血液（現在醫療進步，輸血感染已極少見）。

3.​母子垂直感染：孕婦傳染給胎兒。

蘇信豪強調，一般日常接觸（如握手、共用馬桶座、門把、餐具、游泳池）通常不會傳染梅毒，因為梅毒螺旋體離開人體後很快就會死亡。​如果你發現身上出現不明紅斑，尤其是手掌、腳底出現不癢的紅點，或者私密處曾出現無痛性潰瘍（這是一期梅毒），務必提高警覺。

​抽血檢查

​VDRL/RPR：篩檢用，治療後數值會下降（用來追蹤療效）。

​TPHA/TPPA：確診用，一旦感染過通常終身陽性。

​治療方式與提醒

蘇信豪補充，梅毒雖然聽起來可怕，但其實早期發現非常好治療！通常施打長效型青黴素（Penicillin）或口服特效藥Azythromycin即可有效殺菌。皮膚問題擦藥兩週未改善，或者有不安全性行為史後出現異常皮膚症狀，請務必尋求專業醫師（泌尿科、感染科或皮膚科）協助。不要自己當醫生（自己藥局買藥），也不要依賴AI，來抽血檢查最準確！

