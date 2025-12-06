下週冷氣團來襲 流感疫情恐升溫 醫催打疫苗

台中小兒科醫師施勝桓醫師指出，目前流感症狀以高燒、畏寒、倦怠、肌肉痠痛等4大症狀為主。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕年末低溫，冷氣團將報到，流感疫情恐再升溫，台中市今年流感重症累計36例、7人死亡，議員質疑中市公費流感疫苗接種率不足，長者及兒童施打率未上六都前段班，疾管署預估今年1月到2月農曆春節前邁入流感高峰，憂心可能爆發疫情，對此，衛生局今表示，陸續增設社區接種站、假日或夜間門診催促民眾接種疫苗。

中市衛生局統計，台中市上周急門診就診人次1萬3237人次，目前流感疫情持平，但預計在耶誕節到農曆年前後達到高峰，今年流感重症人數36例、死亡7人，多具有慢性病史、未接種流感疫苗，其中11月有1歲男童重症，曾接種流感疫苗，經治療已痊癒出院。

請繼續往下閱讀...

上週校園流感群聚有5起通報，分別為國小、國中、高中各1起，及幼兒園2起，學生皆已就醫治療經醫師評估為A流，治療後康復返校。

中市在本次流感疫苗中已接種78萬1912劑，剩餘4萬3773劑，其中65歲長者接種率49.1%、學生族群接種率69.6 %，名列六都第3名；學齡前幼兒接種率63.3 %，為六都第5名。

民進黨議員何文海質疑台中流感疫苗在長者以及兒童的施打率上在六都都未能擠上前段班，由於接獲不少長者及家長反映，上班時間到診所打疫苗，要掛號繳費，也擔心傳染風險，建議市府應該比照新冠疫情，增加區域快打站，並適度補助免掛號費。

衛生局回應，為持續提供民眾便利接種服務，除於本市各區衛生所及合約醫療院所持續疫苗接種服務，衛生所12月份也陸續增設社區接種站、假日或夜間門診46站，並持續增設，方便就近接種。

台中小兒科醫師施勝桓也說，目前流感症狀以高燒、畏寒、倦怠、肌肉痠痛等4大症狀為主，出現這類症狀經快篩有半數確診是流感，由於近期溫差大，流感疫苗接種後約需2週才能獲得足夠保護力，呼籲儘速完成公費流感疫苗接種。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法