健康網》黃斑部手術後看東西有霧？ 醫解析
〔健康頻道／綜合報導〕眼科醫師謝明潔在粉專「謝明潔醫師｜眼科急救室」說明，很多人在做完網膜／黃斑部手術，灌了空氣之後，隔天回診的第一句話可能是：「怎麼一片霧？」
謝明潔強調先不要擔心，不是手術失敗。我們眼睛裡原本是透明的玻璃體，折射率很固定；灌空氣之後，折射率差很多，無法正常成像，所以看到的世界會變成霧霧的。那麼，空氣會在眼睛裡待多久？大略分三種：
• 超短效：約1週內吸收。
• 短效：約1～2週吸收。
• 長效：約1～1.5個月吸收。（實際因人而異）
空氣慢慢被吸收後，你會發現「有一塊開始看得到了，但為什麼看到下面有一顆黑黑的大球在晃？」還有一種狀況是，「我看到下面有一顆球，邊緣黑黑的，晃來晃去，還會分裂，是不是不正常？」這其實是剩下來的小氣泡。因為眼睛結構和影像成像方向是「上下左右顛倒」，所以氣泡明明往上飄，你卻會看到它「在下面晃」。有時候一顆大球會裂成幾顆小泡泡，看起來更奇怪，但都是正常現象。
看到氣泡代表：
• 空氣快被吸收完了。
• （即使沒有空氣固定）視網膜還是貼得牢牢的。
• 正在邁向成功的最後一段路。
謝明潔強調，真的不要害怕，等氣體完全吸收後，球會消失，視力會再更進步。
