自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》柑橘旺季到 4品種維生素C比一比

2025/12/06 19:46

國健署指出，柑橘類維生素C排名由高至低分別為柳橙、桶柑、茂谷柑、椪柑。（圖取自freepik）

國健署指出，柑橘類維生素C排名由高至低分別為柳橙、桶柑、茂谷柑、椪柑。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕台灣柑橘類品種多，一年四季幾乎都可以吃到，但主要的旺季集中在每年的10月到隔年的2月。國民健康署（下稱國健署）於臉書專頁「食在好健康」分享，常見的柑橘類包含椪柑、柳橙、茂谷柑跟桶柑（高牆桶柑）等，大約從每年10月份開始採收。而柑橘類維生素C排名由高至低分別為柳橙、桶柑、茂谷柑、椪柑。

柑橘類採收期

椪柑：10月～1月。

柳橙：11月～1月。

桶柑（高牆桶柑）：1月～2月。

茂谷柑：1月～3月。

國健署說明，營養上，講到柑橘類一定都會想到維生素C，而這4種柑橘類同重量下（每100克）維生素C排名是：

1.柳橙：41.2毫克。

2.桶柑（高牆桶柑）：27.9毫克。

3.茂谷柑：26.4毫克。

4.椪柑：25.5毫克。

國健署補充，吃一顆拳頭大小的柑橘類，就可以補充超過一天所需1/4的維生素Ｃ。

國健署提醒，平常吃柑橘類只要控制在每餐一拳頭大小份量就剛好了。也要記得根據「我的餐盤」原則攝取6大類食物，維持每日均衡飲食。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中