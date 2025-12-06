健康網》柑橘旺季到 4品種維生素C比一比

國健署指出，柑橘類維生素C排名由高至低分別為柳橙、桶柑、茂谷柑、椪柑。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕台灣柑橘類品種多，一年四季幾乎都可以吃到，但主要的旺季集中在每年的10月到隔年的2月。國民健康署（下稱國健署）於臉書專頁「食在好健康」分享，常見的柑橘類包含椪柑、柳橙、茂谷柑跟桶柑（高牆桶柑）等，大約從每年10月份開始採收。而柑橘類維生素C排名由高至低分別為柳橙、桶柑、茂谷柑、椪柑。

柑橘類採收期

椪柑：10月～1月。

柳橙：11月～1月。

桶柑（高牆桶柑）：1月～2月。

茂谷柑：1月～3月。

國健署說明，營養上，講到柑橘類一定都會想到維生素C，而這4種柑橘類同重量下（每100克）維生素C排名是：

1.柳橙：41.2毫克。

2.桶柑（高牆桶柑）：27.9毫克。

3.茂谷柑：26.4毫克。

4.椪柑：25.5毫克。

國健署補充，吃一顆拳頭大小的柑橘類，就可以補充超過一天所需1/4的維生素Ｃ。

國健署提醒，平常吃柑橘類只要控制在每餐一拳頭大小份量就剛好了。也要記得根據「我的餐盤」原則攝取6大類食物，維持每日均衡飲食。

