健康網》泡湯完立刻愛愛？ 醫談多項泌尿危機

泌尿科醫師提醒，女性泌尿道不長，泡公共浴池較易孳生細菌，導致泌尿系統感染。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕天氣變冷正是泡溫泉的好季節，不過泡溫泉前敬請維護健康。泌尿科醫師陳鈺昕在臉書粉專「恆昕泌尿科診所」表示，天氣一冷就想泡溫泉放鬆一下，不僅能紓壓、促進新陳代謝，感覺身心都被淨化了，但是有人才泡完、下半身開始不對勁。

泡湯潛藏的泌尿健康危機

泡湯不但能夠舒緩肌肉與攝護腺的緊張感，還能促進骨盆血液循環，但仍需留意以下的風險：

●感染風險增加：公共浴池較容易孳生細菌，易導致泌尿系統感染，尤其尿道較短的女性，或免疫力較差者更容易被感染。

●加重發炎症狀：若本身已有泌尿系統炎症，例如尿道炎、攝護腺炎、骨盆腔發炎等症狀，尤其是急性發炎反應，泡湯會加重症狀、應暫時避免。

●心臟負荷過大跟影響性能力：高溫會使周邊血管擴張、血壓降低，導致重要器官供血減少。若泡湯後立即親熱，容易出現體力不支、頭暈或暫時性勃起功能下降，嚴重者甚至可能引發虛脫或心血管意外。如要性行為，建議休息30分鐘並補充水分後再進行。

●降低精子活力：高溫環境不利睪丸生成精子，一般溫泉水溫平均為攝氏40度上下，若泡湯時間過長（超過15分鐘）會抑制精子生成、活動力下降。

泡湯前後出現排尿困難、尿流變弱、急尿、頻尿、射精疼痛、會陰部悶痛，建議儘快前往泌尿科就診、找出原因。

我有攝護腺炎還能泡湯嗎？會傳染嗎？

攝護腺炎臨床上分為急性與慢性：

●急性攝護腺炎（嚴禁泡湯）：通常會出現排尿困難、急尿、解尿疼痛、下腹疼痛，或伴隨發燒、寒顫等症狀，此時若泡湯促進血液循環，容易加重發炎與感染，應禁止泡湯、遵從醫囑治療。

●慢性攝護腺炎（可適度泡湯）：若症狀穩定，可適度透過泡湯或溫水浴來緩解不適，有助緩解骨盆壓力、頻尿感與會陰不適，但需留意水溫不可超過40°C、浸泡時間不超過15分鐘。

大多數攝護腺炎不是經由病毒傳染，而是由細菌感染、尿液逆流、壓力或免疫異常等因素引起，因此傳染機率低。

泡湯後如何預防泌尿感染

泡湯後需留意細菌是否會藉由尿道口進入體內，進一步感染泌尿系統。

●立刻排尿：泡湯後儘快排出尿道內殘留的溫泉水與細菌。

●補充水分：多喝水有助於頻繁排尿，將尿道口細菌沖掉。

●徹底清潔：清潔會陰部及私密處，清洗後擦乾保持乾燥。

●維持通風：清潔後換上寬鬆內衣褲，讓私密處保持透氣。

泡湯前後出現排尿困難、尿流變弱、急尿、頻尿、射精疼痛、會陰部悶痛，建議儘快前往泌尿科就診。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

