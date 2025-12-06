自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

健康網》焦慮、恐慌來了 中醫有方：嘗試按穴道

2025/12/06 19:51

若你的恐慌與焦慮感一直難以緩解，中醫師陳玫汝提出多項建議。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

若你的恐慌與焦慮感一直難以緩解，中醫師陳玫汝提出多項建議。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕恐慌、焦慮來襲怎麼辦？先別怕，身體只是發出「我累了」的訊號。中醫透過調氣血、安神定心，幫你把緊繃慢慢放下。

中醫師陳玫汝在臉書粉專「雲鼎中醫診所」建議，日常這樣做，遠離恐慌、焦慮。

●中藥調理：穩定氣血、安定心神。

當身體長期處在緊繃狀態，氣血容易失調。透過中藥調理，可讓心神更安穩、身體更放鬆。

●適量運動：讓身體動起來，心也跟著放鬆。

散步、慢跑、跳跳有氧都可以。規律的活動可以減少腦部緊張訊號，調整整體壓力狀態。

●尋求專業：需要時，中醫陪你一起面對。

焦慮不是意志力問題。適當求助專業醫療，是幫助自己最快速也最有效的方式。

●舒解壓力：讓情緒有出口。

壓力堆久了，身體自然會反應。找到自己的紓壓方式，是日常最重要的小事。

中醫穴位：快速緩解焦慮的2大救星

內關穴：腕橫紋上三寸、兩筋之間；緩解胸悶、心煩、身體不適。

神門穴：腕橫紋上，小指側，腕屈肌腱旁凹陷處；安定心神、舒緩焦慮、助眠。

深呼吸：深呼吸 3–5 次，告訴自己：「這是暫時的身體反應，我會慢慢好起來。」你會發現症狀真的會一點一點地鬆開。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中