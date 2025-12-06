限制級
健康網》焦慮、恐慌來了 中醫有方：嘗試按穴道
〔健康頻道／綜合報導〕恐慌、焦慮來襲怎麼辦？先別怕，身體只是發出「我累了」的訊號。中醫透過調氣血、安神定心，幫你把緊繃慢慢放下。
中醫師陳玫汝在臉書粉專「雲鼎中醫診所」建議，日常這樣做，遠離恐慌、焦慮。
請繼續往下閱讀...
●中藥調理：穩定氣血、安定心神。
當身體長期處在緊繃狀態，氣血容易失調。透過中藥調理，可讓心神更安穩、身體更放鬆。
●適量運動：讓身體動起來，心也跟著放鬆。
散步、慢跑、跳跳有氧都可以。規律的活動可以減少腦部緊張訊號，調整整體壓力狀態。
●尋求專業：需要時，中醫陪你一起面對。
焦慮不是意志力問題。適當求助專業醫療，是幫助自己最快速也最有效的方式。
●舒解壓力：讓情緒有出口。
壓力堆久了，身體自然會反應。找到自己的紓壓方式，是日常最重要的小事。
中醫穴位：快速緩解焦慮的2大救星
內關穴：腕橫紋上三寸、兩筋之間；緩解胸悶、心煩、身體不適。
神門穴：腕橫紋上，小指側，腕屈肌腱旁凹陷處；安定心神、舒緩焦慮、助眠。
深呼吸：深呼吸 3–5 次，告訴自己：「這是暫時的身體反應，我會慢慢好起來。」你會發現症狀真的會一點一點地鬆開。
