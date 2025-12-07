自由電子報
健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》「跑出」大腸瘜肉？ 研究揭跑者隱形炸彈

2025/12/07 15:02

不少人熱愛跑步，但有研究發現：跑太多、跑太久，恐增加大腸瘜肉風險。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）



〔健康頻道／綜合報導〕「跑越多，大腸瘜肉長越多？」台中富足診所院長、心臟外科醫師楊智鈞在臉書粉專「楊智鈞醫師 - 俠骨禪心・血管職人」引用研究指出，熱愛跑步的人相當多，卻有研究發現：跑太遠、跑太久，恐加速腸道癌變。那我們不能練馬拉松了嗎？絕對不是！研究建議調整練習強度，減少對人工能量膠的依賴，多攝取天然飲食；練跑時，要特別注意腹痛、腹瀉或輕微血便等狀況，40歲後要進行大腸鏡檢查。

長期以來，「跑步」被視為健康的代名詞，更是預防癌症（特別是大腸癌）的黃金準則。然而，美國醫學界在2025年的一項震撼研究打破這個認知。美國維吉尼亞州 Inova Schar 癌症研究所的數據顯示，對「極限耐力運動員」而言，跑得越遠，腸道的癌變風險可能越高。楊智鈞整理這項研究的核心發現、致病機制及對跑者的警示。

令人震驚的數據：跑者體內的隱形炸彈

這項由腫瘤學家 Dr. Timothy Cannon 主導的研究，針對100名年齡介於35至50歲的資深耐力跑者（包括馬拉松與超馬選手）進行了大腸鏡篩檢。這些受試者體脂低、無吸菸習慣，看似是社會中最健康的一群人。然而，檢查結果卻顯示與其健康外表極不相稱的危機。

異常高的癌前病變率：研究發現，高達15%的跑者患有「進展性腺瘤（Advanced Adenomas）」。這是一種高風險的瘜肉，極大機率會演變成癌症。在同年齡層的普通人群中，患有此類高風險腺瘤的比例僅約4%至6%。換言之，這些極限跑者的罹病風險可能是常人的三倍。若計算所有類型的瘜肉，近50%的受試跑者腸道內都有發現異常增生。

為什麼會這樣？「缺血」與「修復」的代價

專家推測，極限跑步之所以傷腸道，並非運動本身不好，而是「過量」導致生理機制的反撲。主要原因集中以下三點：

腸道缺血與再灌流傷害（Ischemic Colitis） 這是目前最被認可的理論。當進行馬拉松或超馬時，身體為了供給腿部肌肉能量，會將內臟高達80%的血液抽離。

●缺氧：腸道黏膜因此長時間處於缺血、缺氧狀態，造成細胞損傷或壞死。

●發炎：運動結束後，血液迅速回流（再灌流），會引發強烈的氧化壓力與發炎反應。

●癌變：腸道為了修復這些損傷，細胞必須快速分裂。在長期反覆的「損傷—修復—再損傷」循環中，DNA複製發生錯誤（突變）的機率便大幅增加。

高度加工的補給品（Energy Gels） 耐力運動員在訓練與比賽中，習慣大量攝取能量膠（Energy Gels）與運動飲料。這些產品雖然能快速提供肝醣，但本質上屬於「超加工食品」，往往含有高糖分、人工色素與乳化劑，長期大量攝取可能破壞腸道黏膜屏障與菌群平衡。

適度運動能增強免疫，但極限運動後的「免疫空窗期」會讓身體暫時虛弱，加上慢性的微發炎狀態，可能削弱了免疫系統清除異常細胞的能力。

跑者最大的致命傷：忽視警訊

《紐約時報》與BBC皆指出，跑者面臨的最大危險其實是心態。許多跑者習慣了訓練後出現腹痛、腹瀉甚至輕微血便，並將其歸咎於「跑者腸胃道症候群（Runner’s Trot）」或是摩擦破皮，簡稱「跑者腹瀉」。這導致真正的癌症警訊（如腫瘤出血）被當作運動傷害而遭忽略。

楊智鈞引用研究指出，跑者常認為「我這麼瘦、心肺功能這麼好，不可能得癌症」。這種自信反而成了延誤篩檢的主因。報導中便提及數位30多歲的頂尖跑者，因忽視症狀，確診時已是大腸癌第四期。

結論與建議：我們該停止跑步嗎？ 絕對不是。

所有專家一致強調，這項研究針對的是「高強度、極長距離」的運動員。對於一般大眾而言，適度的慢跑（每週150分鐘中等強度運動）依然是預防癌症最有效的手段之一。運動與健康的關係呈現「U 型曲線」：不動不好，動太多（極限運動）也可能有害。

給跑者的具體行動建議：

打破「健康光環」迷思： 體能好不代表腸道健康。承認高強度運動對腸道是一種壓力測試。

●提早篩檢：如果您是馬拉松愛好者，建議40歲左右（比一般建議更早）就進行第一次高品質大腸鏡檢查。

●正視症狀：訓練後若出現血便，請休息一週後再觀察。若休息期間仍有症狀，或出現不明原因貧血、體重驟降，請立即就醫，不要自我診斷為「只是太累」。

●優化飲食：減少對人工能量膠的依賴，在日常飲食中攝取更多天然抗氧化劑與纖維，幫助腸道對抗發炎。

總結來說，馬拉松跑者擁有強大的心肺與肌肉，但他們的腸道可能比一般人更脆弱。這份研究不是要阻止你奔跑，而是提醒你在追求極限的路上，別忘了停下來傾聽身體深處的求救訊號。

