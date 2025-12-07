健康網》「洗鼻子」季節到 醫建議幼童這樣洗鼻子

不少孩子在近期經常鼻水流個沒完，家醫科醫師陳崇賢提出建議。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕近期天氣變化大，忽冷忽熱；呼吸道敏感的人們開始有鼻涕黏稠、鼻塞等症狀。家庭醫學科醫師陳崇賢在臉書粉專「家醫/職醫_陳崇賢醫師」表示，最近天氣變化很大，許多呼吸道敏感的大小朋友，開始有鼻涕變得黏稠，鼻塞合併頭痛，甚至有些人會覺得好像眼壓很高的感覺。主要可能是鼻竇開始發炎了，不過要特別說明，鼻竇炎不等於過敏性鼻炎；只能說鼻子過敏的病人，因為平常分泌物就比較多，還有黏膜腫脹等，會較容易發生鼻竇炎的問題。（不過門診還是常遇到已經混用很久的病人，也聽不進去，就將錯就錯了）

對於要預防鼻竇炎，陳崇賢認為，最有效的方法就是「洗鼻子」。不過依據年齡不同及配合程度，會有不同的技巧可以參考：

1. 適用於 2 歲以下嬰幼兒或害怕洗鼻的孩子：這種方式主要是「濕潤鼻腔」，再輔以吸鼻器清理。

步驟 1：濕潤鼻腔

使用生理食鹽水鼻噴劑（霧狀液體）稍微噴入鼻孔（或泡完澡後）；輕輕揉捏鼻子約 30 秒到 1 分鐘，幫助濕潤和溶解鼻涕。

步驟 2：清理鼻涕

使用吸鼻器（如手動式、電動式或口吸式）將水和鼻涕裡的髒東西吸出來。

時機：在餵食前執行較不易引發嘔吐；洗澡後鼻涕較軟，更容易吸出；睡前吸有助於睡眠。

2. 適用於學齡前兒童及較能配合的孩子（特別像學過游泳的）：

可嘗試使用「洗鼻器」（如 U 型或兒童專用洗鼻頭）。

事前練習：讓孩子練習「用嘴巴呼吸」和「憋氣」，這是洗鼻過程中避免嗆到的關鍵。

頭前低：身體彎腰往前傾，頭歪向一側，眼看腳尖。

嘴巴張開：保持用嘴巴呼吸，可輕發出「啊」或「哈」的聲音，有助於封閉鼻腔往喉嚨的通路。

一孔進：將洗鼻頭輕輕塞入高側鼻孔。

一孔出：輕輕擠壓洗鼻器，讓生理食鹽水從高側鼻孔流入，從低側鼻孔或嘴巴流出。

速度與量：沖洗幾秒鐘即可暫停，讓孩子吐掉口腔裡的鹽水或擤鼻涕。左右兩邊鼻腔各沖洗半罐生理食鹽水，適可而止。

陳崇賢以自身經驗提出小建議：自己覺得鼻子塞塞，分泌物出不來的時候，就會去游個30-60分鐘的泳，再進蒸氣室，然後就都通了。大家如果喜歡游泳，家中又沒有洗鼻子器材的可以參考。

