健康網》預防睡夢中猝死 醫：室內溫度很關鍵
〔健康頻道／綜合報導〕白天還談笑風生，夜裡卻再也沒醒來。一連串身體微弱到，你幾乎察覺不到的警訊。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，7類型的人，在氣溫變化太大時也容易造成猝死。
黃軒於臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文指出，睡眠中無預警的猝死，或俗稱「睡眠的猝死」。因為睡眠，是人體進入「最低防禦模式」的時刻。心跳變慢、血壓下降、自主神經切換到副交感、呼吸反射下降（對缺氧反應變遲鈍）。
怕自己一覺不醒，黃軒表示，有5個守則要注意：
1.睡覺時：室溫20-24°C，冬天太冷，心臟壓力會翻倍。
2.側睡降低呼吸中止：打呼消失一半不是傳說，是科學。
3.睡前避免喝酒：酒會「癱軟」呼吸道肌肉，引發呼吸暫停。
4.高危族群務必做
-心電圖 + 心臟超音波
-睡眠檢查（PSG）
-24小時心電圖（Holter 24hrs）
5.睡眠不足≠抗壓：長期熬夜會擾亂自主神經，使夜間心律不整更容易發生。
黃軒表示，白天還守得住的健康「破洞」，到了晚上就可能守不住。根據國外期刊指出，許多致命事件的時間點在清晨12:00–6:00之間。包括心律不整、急性心臟事件、夜間呼吸中止等。
7類型的人容易在睡夢中猝死：
●40-70歲男性。
●飽受壓力的上班族。
●長期打呼、白天嗜睡的人。
●高血壓控制不良。
●心臟肥厚、心肌病家族史。
●睡前喝酒（加重呼吸中止）。
●冬天睡在過冷房間的人。
黃軒指出，若有上述7項中占了2項，且最近累到睡覺都在喘的情況下，必須要去醫院做檢查。
