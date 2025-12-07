健康網》預防睡夢中猝死 醫：室內溫度很關鍵

預防猝死是有方法的，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，7類型的人，在氣溫變化太大也容易造成猝死；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕白天還談笑風生，夜裡卻再也沒醒來。一連串身體微弱到，你幾乎察覺不到的警訊。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，7類型的人，在氣溫變化太大時也容易造成猝死。

黃軒於臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文指出，睡眠中無預警的猝死，或俗稱「睡眠的猝死」。因為睡眠，是人體進入「最低防禦模式」的時刻。心跳變慢、血壓下降、自主神經切換到副交感、呼吸反射下降（對缺氧反應變遲鈍）。

怕自己一覺不醒，黃軒表示，有5個守則要注意：

1.睡覺時：室溫20-24°C，冬天太冷，心臟壓力會翻倍。

2.側睡降低呼吸中止：打呼消失一半不是傳說，是科學。

3.睡前避免喝酒：酒會「癱軟」呼吸道肌肉，引發呼吸暫停。

4.高危族群務必做

-心電圖 + 心臟超音波

-睡眠檢查（PSG）

-24小時心電圖（Holter 24hrs）

5.睡眠不足≠抗壓：長期熬夜會擾亂自主神經，使夜間心律不整更容易發生。

黃軒表示，白天還守得住的健康「破洞」，到了晚上就可能守不住。根據國外期刊指出，許多致命事件的時間點在清晨12:00–6:00之間。包括心律不整、急性心臟事件、夜間呼吸中止等。

7類型的人容易在睡夢中猝死：

●40-70歲男性。

●飽受壓力的上班族。

●長期打呼、白天嗜睡的人。

●高血壓控制不良。

●心臟肥厚、心肌病家族史。

●睡前喝酒（加重呼吸中止）。

●冬天睡在過冷房間的人。

黃軒指出，若有上述7項中占了2項，且最近累到睡覺都在喘的情況下，必須要去醫院做檢查。

