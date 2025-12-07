自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》預防睡夢中猝死 醫：室內溫度很關鍵

2025/12/07 12:42

預防猝死是有方法的，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，7類型的人，在氣溫變化太大也容易造成猝死；圖為情境照。（圖取自freepik）

預防猝死是有方法的，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，7類型的人，在氣溫變化太大也容易造成猝死；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕白天還談笑風生，夜裡卻再也沒醒來。一連串身體微弱到，你幾乎察覺不到的警訊。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，7類型的人，在氣溫變化太大時也容易造成猝死。

黃軒於臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文指出，睡眠中無預警的猝死，或俗稱「睡眠的猝死」。因為睡眠，是人體進入「最低防禦模式」的時刻。心跳變慢、血壓下降、自主神經切換到副交感、呼吸反射下降（對缺氧反應變遲鈍）。

怕自己一覺不醒，黃軒表示，有5個守則要注意：
1.睡覺時：室溫20-24°C，冬天太冷，心臟壓力會翻倍。
2.側睡降低呼吸中止：打呼消失一半不是傳說，是科學。
3.睡前避免喝酒：酒會「癱軟」呼吸道肌肉，引發呼吸暫停。
4.高危族群務必做
-心電圖 + 心臟超音波
-睡眠檢查（PSG）
-24小時心電圖（Holter 24hrs）
5.睡眠不足≠抗壓：長期熬夜會擾亂自主神經，使夜間心律不整更容易發生。

黃軒表示，白天還守得住的健康「破洞」，到了晚上就可能守不住。根據國外期刊指出，許多致命事件的時間點在清晨12:00–6:00之間。包括心律不整、急性心臟事件、夜間呼吸中止等。

7類型的人容易在睡夢中猝死：
●40-70歲男性。
●飽受壓力的上班族。
●長期打呼、白天嗜睡的人。
●高血壓控制不良。
●心臟肥厚、心肌病家族史。
●睡前喝酒（加重呼吸中止）。
●冬天睡在過冷房間的人。

黃軒指出，若有上述7項中占了2項，且最近累到睡覺都在喘的情況下，必須要去醫院做檢查。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中