健康網》護心有9招 美國網紅醫：處方飲食太難持之以恆

〔健康頻道／綜合報導〕對於「完美飲食」、「高效益食物」，美國網紅內科醫師金里納（Leonid Kim）指出，這裡指的「食療法」，所謂的「處方飲食」並不是那麼有用的，因為很多人無法持續，那就失去食療作用，與其追求百分百的食療，但只能維持6個月，倒不如選擇一個7成的營養健康計畫，效益更大。

金里納提到，有些標榜有益於心臟健康的食物，其實要小心點！他認為，動脈斑塊的形成，並不只是高膽固醇、高血糖、高血壓或者是發炎這麼簡單，要從動脈斑塊的發生看起，那是血管內皮受損，Apo B（載脂蛋白B）的 LDL（壞膽固醇）顆粒穿過血管壁，然後發炎將這些顆粒氧化，觸發免疫系統，他強調，但結果不是修復，而使得斑塊愈來愈大。因此降低Apo B為首要任務。

金里納分享高效益食物及習慣，可以降低LDL–Apo B、減少發炎與氧化、改善血管內皮功能，並穩定免疫反應：

●富含茄紅素的蔬果：

如番茄、紅心芭樂、西瓜、紅色葡萄柚、木瓜等。茄紅素是強抗氧化劑，可對抗氧化壓力，減少斑塊形成。

●含植物固醇 （phytosterols） 的食物：

如堅果、種子 （亞麻籽、芝麻）、豆類、全穀、許多蔬菜等。植物固醇會在腸道與膽固醇競爭吸收，有助減少LDL–Apo B。

●富含類黃酮 （flavonoids） 的食物：

如莓果、水果 （蘋果、柳橙）、洋葱、綠葉蔬菜、黑巧克力、茶 （綠茶、紅茶） 等。其作用在於降低血管壁細胞的附著分子、減少炎症、阻止 LDL 氧化與斑塊惡化。

●健康脂肪來源-特級初榨橄欖油：

含多酚與單元不飽和脂肪酸，具有抗氧化、抗發炎、保護內皮、改善胰島素敏感性等作用，是許多研究中反覆出現的心血管友善脂肪。

●富含Omega-3脂肪酸的油脂魚類：

如鮭魚、鯖魚、沙丁魚，每週 1–3 次可降低心血管疾病與中風風險；其 EPA/DHA 有助減少炎症、促進血管內皮功能、一氧化氮生成，提高斑塊穩定性。

●避免或限制高度加工碳水化合物與高糖食物：

如糕點、加工早餐穀物 （cereals/granola/breakfast bars）、果汁等。液態果汁雖然看似「天然」，但缺乏纖維、糖分過高、易過量，反而對血管不利。

●規律運動，尤其是高強度間歇訓練 （HIIT）：

一項隨機對照試驗顯示，6個月 HIIT 可以顯著減少動脈斑塊體積，其效果甚至略優於單純使用降脂藥 （statin）。

●某些補充品-如老蒜萃取 （aged garlic extract）：有臨床試驗顯示可穩定不穩定斑塊、減緩冠狀動脈鈣化進展並改善血壓。

●額外生活習慣-桑拿 （sauna） 治療：雖然缺乏直接證據證明可讓斑塊縮小，但有不少關於改善血管內皮功能、降血壓、降低整體死亡率的間接資料，對心血管健康有潛力。

