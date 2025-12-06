健康網》偷兒吞珠寶6天後便出來 醫：命很大 逃過腹膜炎危機

紐西蘭偷兒硬吞下珠寶，大林慈濟醫院指出，實在命很大，有時連一根魚刺都會要人命。（取自BBC）



〔健康頻道／綜合報導〕根據外媒報導，紐西蘭一名32歲男被控在珠寶店偷一枚鑲滿鑽石的吊墜，他見警察到來，急忙將吊墜吞進肚子裡，警方把人帶回警局拘留，耐心等待他「嗯嗯」排出來。根據大林慈濟醫院指出，誤吞尖銳東西，有1%機率會卡在胃腸道，甚至刺破腸壁，引發腹膜炎和敗血症。

不過，這名男子在警方監測下，6天後果真排洩出來，警方表示，男子是自然排出，警局人員並沒有用醫療手段強行將它取出來。據紐西蘭奧克蘭市中心珠寶店指出，這枚法貝熱彩蛋鑲嵌有60顆白鑽和15顆藍寶石，打開後會露出一個18K金的迷你章魚，價值3萬3585元紐西蘭幣（約61萬8635元）。

根據大林慈濟醫院衛教資料指出，一般吞下異物，最常見是誤食魚刺，曾有一名婦人，原本不以為意，幾天後魚刺卡在肛門，刺穿附近組織，大面積膿瘍壞死。

這枚法貝熱彩蛋鑲嵌有60顆白鑽和15顆藍寶石，打開後會露出一個18K金的迷你章魚。（取自BBC）



大林慈濟醫院表示，台灣民間流傳的方法，會用喝醋、吞飯或喝大量的水，把尖銳物吞下肚，但其實都是錯誤的。有時尖銳物剛好只是扎進去一點點，若是強行吞嚥，就很像是一個打釘的槌子，會把它打更深。

異物從口腔到食道、胃部、小腸、大腸到肛門，胃腸道總長超過5公尺。醫學統計：1%以上的尖銳異物，可能造成誤食民眾腸胃道穿孔，所以說這名偷兒運氣很好，6天後排出體外，不然恐怕要動手術搶救都可能會發生危險。

