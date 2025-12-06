自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 醫政健保

迎戰氣候變遷！台灣攜手澳洲打造永續醫療 林靜儀：人力、藥品皆環環相扣

2025/12/06 15:44

澳洲駐台辦事處與格里菲斯大學共同推動的「台灣醫療領航課程─建構氣候韌性醫療體（PETALS）」今日舉辦啟動典禮，衛生福利部次長林靜儀（前排左二）強調永續醫療的重要性。（記者侯家瑜攝）

澳洲駐台辦事處與格里菲斯大學共同推動的「台灣醫療領航課程─建構氣候韌性醫療體（PETALS）」今日舉辦啟動典禮，衛生福利部次長林靜儀（前排左二）強調永續醫療的重要性。（記者侯家瑜攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕由澳洲駐台辦事處與格里菲斯大學（Griffith University）共同推動的「台灣醫療領航課程-建構氣候韌性醫療體系（PETALS）」今（6）日舉辦啟動典禮，衛生福利部次長林靜儀、澳洲在台辦事處代表、PETALS澳洲團隊及台灣健康醫院學會共同出席。林靜儀次長受訪時表示，目前台灣醫療體系除了面臨醫療人力短缺的壓力外，氣候變遷對健康所造成的衝擊也相當重要，極端氣候事件不僅提高醫療需求，也考驗醫院軟硬體韌性。她認為，此次課程不僅是一次訓練，更是台灣邁向氣候韌性與永續醫療的重要起點。

該課程為台灣首個面向醫療永續人員之完整專業培訓計畫，透過長達300多小時的線上自主課程、一季一次的工作坊，以及澳洲參訪之旅，協助醫療機構面對極端氣候、傳染病挑戰、基礎建設老舊與永續轉型需求。

林靜儀指出，此次PETALS計畫的核心，是希望能將永續醫療的理念真正深植在醫院經理人的概念裡，並透過培訓，使院方管理層理解永續並非單一環節，而是從個人觀念、組織盤點，到整體醫療系統運作都必須同步調整。醫院從能源管理、建築耗能、通訊設備汰換，到人力資源配置等面向，都是永續醫療不可切割的關鍵項目。

林靜儀補充，衛福部近年積極推動醫療院所設備更新，其中許多醫院因地區條件影響，設備使用年限已久、能源效率低，不僅增加營運成本，也存在公安風險。透過爭取中央預算補助，醫院能逐步汰換高耗能系統，更新設施後不只省電、提升安全，更能改善醫護人員的工作與生活環境，讓醫院成為真正舒適、安全的職場，這些與永續都是環環相扣的。

而永續醫療不僅與能源相關，林靜儀也進一步提到藥品供應鏈，「衛福部這幾年不斷強調，撇除國外的原廠藥品，本國許多學名藥已有2、30種同成分品項，所以鼓勵多使用國產藥，以減少碳足跡，讓藥品永續。」

