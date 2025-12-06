自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》美國新生兒不打B肝疫苗新指引 外媒：多位學者反對

2025/12/06 13:01

美國的ACIP決議，不再繼續建議新生兒全面接種B型肝炎疫苗。腎臟科醫師王介立提醒，這決議尚未正式經過CDC通過。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

美國的ACIP決議，不再繼續建議新生兒全面接種B型肝炎疫苗。腎臟科醫師王介立提醒，這決議尚未正式經過CDC通過。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕美國疾病管制中心（CDC）預防接種諮詢委員會（ACIP）在5日通過，不再繼續建議新生兒全面接種B型肝炎疫苗。對此疾管署表示，在我國ACIP討論後決議不跟進，也就是將維持現狀：新生兒出生24小時內，全面接種B型肝炎疫苗。腎臟科醫師王介立在粉專「王介立醫師」引用報導解析。

美國 CDC 顧問小組剛做了一個決議：不再「普遍建議」所有新生兒在出生 24 小時內接種 B 型肝炎疫苗。疫苗諮詢委員會（ACIP）於12月5日以 8 比 3 投票通過。

新建議是：

●媽媽驗出 B 肝帶原，或孕期沒驗過：新生兒一樣要在出生就打 B 肝疫苗（這部分沒變）。

●媽媽確定是 B 肝陰性：改成「父母和醫師共同決定」，可以選擇不在出生時打，最早 2 個月大再開始打。

王介立表示，根據報導，美國醫界反應如下：

1. Vanderbilt 大學的疫苗專家 Schaffner 就直接說：「這群人已經搞不清楚方向了。」

2. ACIP 裡有成員當場投下反對票，說「我們正在對公共衛生造成傷害」。

3. 德州兒童醫院疫苗中心的 Hotez 拒絕出席，認為這個委員會已經偏離科學與實證醫學。

4. 有流行病學者形容這場會議是「流行病學犯罪現場」。

王介立表示，目前這個決議還沒有正式生效，還要看 CDC 代理署長要不要採納。美國免疫學會、兒科學會等專業團體已經公開呼籲 CDC 拒絕這項建議，維持原本的政策。

美國新生兒可不打B肝疫苗 李秉穎：台灣「不跟進」是必要策略！

新生兒B肝疫苗第1劑接種率較低 疾管署：3類人不適合施打

