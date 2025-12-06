自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 醫政健保

美國新生兒可不打B肝疫苗 李秉穎：台灣「不跟進」是必要策略！

2025/12/06 12:28

台灣ACIP召集人李秉穎指出，台、美流行病學差異大，台灣維持現行做法是必要的策略。（資料照）

台灣ACIP召集人李秉穎指出，台、美流行病學差異大，台灣維持現行做法是必要的策略。（資料照）

〔記者邱芷柔／台北報導〕美國最新建議部分新生兒可以不用一出生就打B肝疫苗，但衛福部疾病管制署認為風險不同，因此決定不跟進，仍維持「出生就要打」的做法。對此國內專家指出，台、美流行病學差異大，台灣維持現行做法是必要的策略。

美國ACIP（預防接種諮詢委員會）最新決議，新生兒若由B肝陰性的母親所生，不一定要在出生時接種B肝疫苗，可由父母與醫師討論後，選擇延後到2個月大再施打。台灣ACIP召集人李秉穎指出，台灣超過一半的B肝感染來自「垂直感染」，也就是寶寶在出生過程中就可能因接觸母體體液而感染，「兩個月後再打就沒辦法預防垂直感染了！」

李秉穎提到，台灣自1984年推動B肝全面接種以來，新生兒接種雖然免疫反應稍弱，但實證顯示保護效果仍可達九成以上，因此出生即打仍是預防帶原最有效策略。

他也提醒，B肝並非只在嬰兒期有風險，刺青器具未消毒、共用牙刷與刮鬍刀等也會造成水平傳染，因此讓家長自行選擇接種與否，反而增加感染機會。李秉穎也強調，B型肝炎一直是台灣的國病，台灣依自己的流行病學情況做決策，維持現行政策才是最好的做法。

台北新光醫院內科部感染科醫師黃建賢也表示，各國疫苗政策依據流行病學及資源配置不同，美國可能因B肝盛行率較低、成本效益考量而調整政策，但台灣狀況完全不同。他指出，台灣過去因未全面使用拋棄式針頭，歷史上累積大量 B、C 肝感染者，即便目前控制良好，仍有部分族群須持續防治。

黃建賢說，台灣正邁向消除C肝，下一個重要目標就是控制B肝，新生兒全面接種可預防帶原母親傳染，也能避免孩子長大後因性行為或其他暴露途徑感染，以台灣現況來看，維持施打仍是必要且有效的公共衛生策略。」

疾管署也強調，我國將持續採用出生24小時內接種新生兒首劑 B 肝疫苗的政策，並依最新科學證據持續滾動檢討。

