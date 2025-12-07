與藥師做朋友》三硝基甘油為何不能與威而鋼同時使用？

硝酸鹽類藥物與威而鋼皆會舒張血管，降低血壓，兩種藥物併用會產生加乘效應，因此併用為絕對禁忌；圖為情境照。（圖取自freepik）

文／董秀花

三硝基甘油（硝化甘油,nitroglycerin, NTG）是一種硝酸鹽類，藥理作用是藉由在人體形成一氧化氮（nitric oxide, NO），促使心臟的冠狀動脈血管持續舒張，增加冠狀動脈血流量，臨床上不僅舌下錠，還有注射、貼布等劑型，會產生血管舒張，而降低血壓，因為作用快速，能有效緩解及預防因冠心病引起之心絞痛急性發作，適應症為狹心症之治療及預防。

威而鋼（sildenafil, Viagra®）俗稱藍色小藥丸。原本是為治療心臟病而開發的藥物，藥物的作用機轉是抑制體內第五型磷酸二酯酵素（PDE5）水解，可以延長一氧化氮（NO）的作用，結果發現高劑量時，它可以鬆弛陰莖血管，使海綿體平滑肌舒張，增加血流量使陰莖勃起，被用於治療男性勃起功能障礙；低劑量時，服用後能讓肺血管擴張，達到治療肺動脈高壓的效果，被用於治療肺動脈高壓。

由於硝酸鹽類藥物與威而鋼皆會舒張血管，降低血壓，兩種藥物併用會產生加乘效應，造成顯著的血管擴張作用，導致嚴重的低血壓，甚至可能會導致昏厥、休克、猝死。因此併用為絕對禁忌。

除了威而鋼之外，犀利士（tadalafil, Adcirca®）、樂威壯（vardenafil, Levitra®）與威而鋼有同樣作用機轉的藥物，其使用的禁忌事項也是相同。此外，2017年衛生福利部食品藥物管理署發布的喜革脈（nicorandil, Sigmart®），是一種鉀離子通道活化劑，具有類似硝酸鹽的活性，用藥期間也不建議併用威而鋼、樂威壯和犀利士。

（作者為藥師，本文取自《與藥師做朋友-讓藥師告訴你如何安全用藥》洪葉文化出版，中華民國藥師公會全國聯合會主編）

