健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

美國取消新生兒施打B肝疫苗 台灣疾管署「不跟進」：維持現行政策

2025/12/06 11:22

美國ACIP通過修改建議，我國疾管署宣布台灣新生兒B肝疫苗政策維持不變。（圖取自shutterstock）

美國ACIP通過修改建議，我國疾管署宣布台灣新生兒B肝疫苗政策維持不變。（圖取自shutterstock）

〔記者侯家瑜／台北報導〕美國疾病管制中心（CDC）預防接種諮詢委員會（ACIP）於昨日以8：3通過重大政策調整，不再建議新生兒全面接種B型肝炎疫苗出生劑，針對B型肝炎表面抗原（HBsAg）陰性母親所生的新生兒，改為個人化決策，由父母與醫療人員共同討論，依風險評估決定是否接種，並建議若未於出生時接種，可延後至滿2個月後再施打第一劑。對此，我國疾病管制署表示，已召集我國ACIP專家討論後決定不跟進，將維持新生兒出生24小時內全面接種B型肝炎疫苗的現行政策。

此次美國ACIP於12月 4、5日進行兩日辯論，場內場外意見對立。支持修改者認為，美國屬低盛行率國家，許多同類國家已不採全面出生接種；反對者則以美國感染症醫學會、美國兒科醫學會為主，明確指出美國現今醫療與篩檢障礙仍多，一旦改採分眾接種，恐導致實務上接種率下降，使嬰兒感染與後續肝硬化、肝癌風險上升。

疾管署強調，我國B型肝炎盛行率曾偏高，主因母嬰垂直感染，1986年7月起政府即全面提供新生兒公費接種B型肝炎疫苗；1992年起更採「0、1、6 個月」完整三劑接種時程，2011年起將第一劑時程明訂為出生24小時內儘速施打。2025年（2024出生世代）接種率仍維持高水準：第1劑93.1%、第2劑98.9%、第3劑97.7%，高於國際平均。

在高覆蓋率推動下，我國6歲以下兒童的B型肝炎帶原率已從政策實施前的10.5%大幅降至0.8%以下，成效顯著。然而，國內未接種世代盛行率仍高，肝硬化與肝癌等疾病負擔仍沉重，與美國情況大不相同。基於維持成果、避免風險回升，疾管署經諮詢ACIP專家建議，決定維持現行新生兒出生時全面接種B型肝炎疫苗接種政策，我國不會跟進美國ACIP修改之建議。

