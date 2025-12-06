入冬嚴防登革熱 台南桶缸甕盆成病媒蚊最大藏身處

化學防治機具熱煙霧機定期保養。（台南市政府提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕時序入冬台南市登革熱防疫不鬆懈，持續精進防疫工具操作量能，衛生局公布今年已開立舉發單場域及容器態樣，住家、空地為最多，又以桶、缸、甕、盆佔50.6%為最大宗，呼籲市民「孳生源清除，容器減量」。

隨著24節氣進入立冬，早晚溫差大，也為病媒蚊創造藏身之處，市長黃偉哲提醒民眾，寒冷天氣並不代表沒有蚊子，反而因為室內環境溫暖，成為蚊子可能藏匿與繁殖的地方，呼籲大家在天冷時仍需保持警覺做好防蚊措施，並叮囑防疫團隊持續對高風險里別／場域，落實傳染病和病媒蚊防治，守護民眾安全與健康，杜絕登革熱疫情於社區環境發生的可能。

截至昨日，全國境外移入登革熱病例今年累計238例、本土病例29例；台南今年境外移入個案19例，本土登革熱3病例已於25日解除疫情。市府防疫團隊仍不敢鬆懈，登防中心持續每月定期保養熱煙霧機，維持器械妥善率最佳狀態，並同時精進防疫人員操作量能。防治藥劑內容為「合成除蟲菊酯」類藥劑，目前顯示30分鐘擊昏率與24小時死亡率效果皆達100%。

登革熱防治中心統計今年已開立舉發單場域及容器態樣，發現於住家、空地為最多陽性容器的場域，病媒蚊陽性容器態樣以桶、缸、甕、盆佔50.6%為最大宗，其次為杯、瓶、碗、罐、盒等，各類容器凹槽為陽性率最高的態樣。

登防中心主任李翠鳳呼籲市民，登革熱防治最有效的方法仍是「孳生源清除，容器減量」，噴藥則為輔助性措施，積極落實「巡、倒、清、刷」四步驟和環境孳清工作，持續巡查及清除家戶室內/外積水容器，才是登革熱防治最有效的方法。

2025年容易發現登革熱病媒蚊孑孓場域及容器態樣。（台南市政府提供））

