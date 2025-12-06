自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

入冬嚴防登革熱 台南桶缸甕盆成病媒蚊最大藏身處

2025/12/06 11:06

化學防治機具熱煙霧機定期保養。（台南市政府提供）

化學防治機具熱煙霧機定期保養。（台南市政府提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕時序入冬台南市登革熱防疫不鬆懈，持續精進防疫工具操作量能，衛生局公布今年已開立舉發單場域及容器態樣，住家、空地為最多，又以桶、缸、甕、盆佔50.6%為最大宗，呼籲市民「孳生源清除，容器減量」。

隨著24節氣進入立冬，早晚溫差大，也為病媒蚊創造藏身之處，市長黃偉哲提醒民眾，寒冷天氣並不代表沒有蚊子，反而因為室內環境溫暖，成為蚊子可能藏匿與繁殖的地方，呼籲大家在天冷時仍需保持警覺做好防蚊措施，並叮囑防疫團隊持續對高風險里別／場域，落實傳染病和病媒蚊防治，守護民眾安全與健康，杜絕登革熱疫情於社區環境發生的可能。

截至昨日，全國境外移入登革熱病例今年累計238例、本土病例29例；台南今年境外移入個案19例，本土登革熱3病例已於25日解除疫情。市府防疫團隊仍不敢鬆懈，登防中心持續每月定期保養熱煙霧機，維持器械妥善率最佳狀態，並同時精進防疫人員操作量能。防治藥劑內容為「合成除蟲菊酯」類藥劑，目前顯示30分鐘擊昏率與24小時死亡率效果皆達100%。

登革熱防治中心統計今年已開立舉發單場域及容器態樣，發現於住家、空地為最多陽性容器的場域，病媒蚊陽性容器態樣以桶、缸、甕、盆佔50.6%為最大宗，其次為杯、瓶、碗、罐、盒等，各類容器凹槽為陽性率最高的態樣。

登防中心主任李翠鳳呼籲市民，登革熱防治最有效的方法仍是「孳生源清除，容器減量」，噴藥則為輔助性措施，積極落實「巡、倒、清、刷」四步驟和環境孳清工作，持續巡查及清除家戶室內/外積水容器，才是登革熱防治最有效的方法。

化學防治機具熱煙霧機定期保養。（台南市政府提供）

化學防治機具熱煙霧機定期保養。（台南市政府提供）

2025年容易發現登革熱病媒蚊孑孓場域及容器態樣。（台南市政府提供））

2025年容易發現登革熱病媒蚊孑孓場域及容器態樣。（台南市政府提供））

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中