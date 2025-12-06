自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

美疫苗政策轉向 專家小組不再建議新生兒打B肝疫苗

2025/12/06 10:43

美國衛生當局先前建議所有嬰兒，不僅是母親被認為患有B型肝炎的嬰兒，都在出生後不久接種3劑疫苗中的第1劑。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

美國衛生當局先前建議所有嬰兒，不僅是母親被認為患有B型肝炎的嬰兒，都在出生後不久接種3劑疫苗中的第1劑。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔中央社〕美國川普政府之下抱持疫苗懷疑論的衛生部長小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）所任命的一個顧問小組，今天投票決定停止建議全美所有新生兒接種B型肝炎疫苗。

自從衛生部長小羅勃甘迺迪今年稍早對這個專家小組進行改組以來，這項結束數十年來建議的舉動，是這個小組在疫苗政策上最新一次引發爭議的重大轉折。

美國衛生當局先前建議所有嬰兒，不僅是母親被認為患有B型肝炎的嬰兒，都在出生後不久接種3劑疫苗中的第1劑。

這種做法的部分目的，是為了防止不知情或檢測結果為偽陰性的母親將病毒傳染給嬰兒，並已在美國年輕族群中幾乎根除了這種可能致命的肝臟疾病感染。

法新社報導，在將表決延後一天後，這個小組今天通過了新的建議，主張當孩童的母親B肝檢測為陰性時，應與醫療服務提供者協商，採取「基於個人的決策」。

而是否在出生時接種疫苗的決定，應「考量疫苗的益處、疫苗的風險及感染的風險」。1

這項新建議立即遭到數個醫療團體的譴責，他們指出美國孕產婦健康篩檢普遍存在缺陷，以及嬰兒可能從其他人那裡感染病毒。

美國小兒科學會（American Academy of Pediatrics）主席克雷斯利（Susan J. Kressly）透過聲明表示：「這份不負責任且刻意誤導的指引，將導致更多嬰幼兒感染B型肝炎。」

表決結果為8票贊成、3票反對。預計由川普任命的美國疾病管制暨預防中心（CDC）官員將在日後正式採納這些建議。

這個小組還表決建議，未在出生時接種疫苗的嬰兒，應至少等待兩個月再接種第1劑，並在接種第2劑前進行血液檢測以評估抗體數值。（編譯：李佩珊）1141206

