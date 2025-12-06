自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》外食麵湯油又鹹 營養師授替換湯底：纖維與營養一次補足

2025/12/06 21:04

營養師黃雅鈺分享，只要把湯底換成自家熬的清爽蔬菜湯，不只能讓麵更健康，也能增加孩子的膳食纖維與營養。（圖取自freepik）

營養師黃雅鈺分享，只要把湯底換成自家熬的清爽蔬菜湯，不只能讓麵更健康，也能增加孩子的膳食纖維與營養。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕孩子愛喝麵湯，但湯底往往又油又鹹？很多家長一邊擔心鈉含量、一邊又怕孩子喝不夠。營養師黃雅鈺分享，只要把湯底換成自家熬的清爽蔬菜湯，不只能讓麵更健康，也能增加孩子的膳食纖維與營養。這樣替換湯底健康度直接升級，還能補纖維。

黃雅鈺於臉書粉專「營養師Couple食記」發文說明，自己最常用的熬湯好朋友：

蕃茄：微酸甜、湯底漂亮微紅，還能補充茄紅素（脂溶性！淋一點點香油更好吸收）。

玉米：自然甜味小孩最愛，而且玉米是優秀的全穀類。

菇類：金針菇、美白菇、乾香菇都超好用，清洗快、煮湯帶甘味、膳食纖維滿滿。

高麗菜：超級百搭的蔬菜，也好製備清洗，熬湯頭也會有鮮甜滋味。

蘿蔔：白蘿蔔，煮起來自然甜，就是孩子會愛的味道。

